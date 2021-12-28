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Celso Portiolli revela câncer na bexiga e começa tratamento: "Estou otimista"

Apresentador teve diagnóstico precoce e diz que que chance de cura é alta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 14:54

O apresentador Celso Portiolli, 54, deu uma notícia surpreendente aos fãs na manhã desta terça-feira (28). Em vídeo publicado no Instagram, o comandante do programa "Domingo Legal" (SBT) anunciou que está com câncer na bexiga, diagnosticado neste mês.
"Eu estou aqui para conversar sério com vocês, é uma notícia importante sobre a minha vida, acho que a notícia mais importante que vou compartilhar com vocês", iniciou. Ele ressaltou ainda que alguns de seus amigos e parentes também não sabiam sobre a doença até a publicação no Instagram.
Pelas redes sociais, Celso Portiolli revelou ter câncer na bexiga
Pelas redes sociais, Celso Portiolli revelou ter câncer na bexiga Crédito: Manu Scarpa/SBT
"Eu tive um câncer de bexiga encontrado na fase mais precoce possível, já é uma notícia boa", disse. "Fiz um tratamento endoscópico para a remoção desse pólipo (crescimento anormal de células), e agora vou ter que fazer um tratamento dentro da bexiga, uma imunoterapia chamada BCG."
Antes de contar sobre o câncer, o apresentador tentou tranquilizar os internautas e disse sorrindo: "Fica tranquila aí que tem notícia boa, eu estou bastante otimista e com muita fé".
"Porque a chance de cura é próxima de 100%, olha só. Isso me deixou bastante aliviado. E durante o tratamento eu vou ter uma vida absolutamente normal, vou continuar fazendo academia, os meus programas de televisão", disse.
Portiolli apresenta dois programas no SBT: o "Domingo Legal", aos domingos, e o "Show do Milhão", às sextas. Ele ainda revelou que já sabia do câncer ao comandar ao vivo alguns dos episódios: "E vocês nem imaginavam, é sinal de que eu estou muito tranquilo."
Nos comentários da publicação, Portiolli recebeu mensagens de apoio de colegas como Antonia Fontenelle, Eliana, Sônia Abrão e Milton Neves.
O paranaense encerrou o anúncio com um agradecimento à esposa, Suzana Marchi, aos três filhos, amigos e aos médicos responsáveis por seu tratamento. Celso afirmou que está sob os cuidados do oncologista Fernando Maluf, do urologista Wladimir Alfer e de suas equipes no Hospital Albert Einstein.

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