Celso Portiolli revela câncer na bexiga e começa tratamento: "Estou otimista"

O apresentador Celso Portiolli, 54, deu uma notícia surpreendente aos fãs na manhã desta terça-feira (28). Em vídeo publicado no Instagram, o comandante do programa "Domingo Legal" (SBT) anunciou que está com câncer na bexiga, diagnosticado neste mês.

"Eu estou aqui para conversar sério com vocês, é uma notícia importante sobre a minha vida, acho que a notícia mais importante que vou compartilhar com vocês", iniciou. Ele ressaltou ainda que alguns de seus amigos e parentes também não sabiam sobre a doença até a publicação no Instagram.

Pelas redes sociais, Celso Portiolli revelou ter câncer na bexiga Crédito: Manu Scarpa/SBT

"Eu tive um câncer de bexiga encontrado na fase mais precoce possível, já é uma notícia boa", disse. "Fiz um tratamento endoscópico para a remoção desse pólipo (crescimento anormal de células), e agora vou ter que fazer um tratamento dentro da bexiga, uma imunoterapia chamada BCG."

Antes de contar sobre o câncer, o apresentador tentou tranquilizar os internautas e disse sorrindo: "Fica tranquila aí que tem notícia boa, eu estou bastante otimista e com muita fé".

"Porque a chance de cura é próxima de 100%, olha só. Isso me deixou bastante aliviado. E durante o tratamento eu vou ter uma vida absolutamente normal, vou continuar fazendo academia, os meus programas de televisão", disse.

Portiolli apresenta dois programas no SBT: o "Domingo Legal", aos domingos, e o "Show do Milhão", às sextas. Ele ainda revelou que já sabia do câncer ao comandar ao vivo alguns dos episódios: "E vocês nem imaginavam, é sinal de que eu estou muito tranquilo."

Nos comentários da publicação, Portiolli recebeu mensagens de apoio de colegas como Antonia Fontenelle, Eliana, Sônia Abrão e Milton Neves.