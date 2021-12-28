Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Kim Kardashian publica spoiler de 'Homem Aranha 3' e enfrenta ira dos fãs

Empresária compartilhou uma das cenas mais importantes do filme. Nas redes sociais, usuários reclamaram de ter levado spoilers do novo Homem-Aranha.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 14:47

Kim Kardashian está prestes a se separar de Kanye West
Kim Kardashian compartilhou uma das cenas mais importantes de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" Crédito: Reprodução/ Instagram @kimkardashian
A socialite Kim Kardashian, 41, entrou na onda e assistiu ao novo filme da trilogia mais recente do Homem-Aranha, "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", nesta segunda-feira (27). Em um cinema particular, ela tirou uma foto da tela durante uma das cenas mais importantes do longa-metragem e, sem pensar duas vezes, compartilhou-a em seu Instagram.
Foram dois stories do final do filme no perfil da empresária que, apesar de excluídos pouco tempo depois, causaram ira nos seus seguidores. No Twitter, usuários reclamaram de ter levado spoilers do novo Homem-Aranha de ninguém menos que Kim Kardashian.
"Gente, pelo amor de Deus, a Kim Kardashian com 273 milhões de seguidores postando no story um dos maiores spoilers de Homem-Aranha", escreveu uma usuária do Twitter.
ALERTA: Texto contém spoilers de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" a partir deste ponto.
"Sério que eu evitei spoilers de Homem-Aranha como se fossem a praga só para a Kim K estragar tudo com uma só publicação no Instagram?", desabafou outra. Uma terceira conta foi mais longe: "Eu nunca odiei tanto uma pessoa."
Os stories da estrela do reality show "Keeping Up With The Kardashians" compartilhou uma das cenas mantidas sob maior sigilo pelas estrelas do filme e das franquias anteriores do "cabeça de teia".
Nela, o mistério sobre a aparição ou não dos atores que interpretaram o personagem antes de Tom Holland, Andrew Garfield (de "O Espetacular Homem-Aranha") e Tobey Maguire (da trilogia original) é finalmente solucionado.

Veja Também

Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 22: 'Estou todo arrepiado'

Participante de reality da Netflix é pego transando em boate: "Tô nem aí"

Felipe Neto termina com namorada Bruna Gomes por telefone no Natal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Famosos kim kardashian
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados