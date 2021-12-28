Participante de reality da Netflix é pego transando em boate: "Tô nem aí"

Thiago Rocha, ex-Casamento às Cegas, da Netflix, foi pego transando em boate Crédito: Reprodução/Instagram/@thiagorochanz

Thiago Rocha, ex-participante do reality da Netflix "Casamento às Cegas", foi expulso de uma casa noturna, no último domingo (26), em Florianópolis, Santa Catarina. O motivo teria sido uma suposta relação sexual dentro do banheiro da boate. Um vídeo publicado pela coluna Léo Dias mostra o momento em que Thiago discute com os seguranças no local.

De acordo com a coluna, Thiago confirmou que foi para o banheiro masculino com uma mulher. “Ela foi primeiro, depois fui eu, como combinado”, disse o paraquedista. Após o casal seguir para o destino e começar a ficar mais intensamente, uma equipe de seguranças apareceu no local.

Segundo Thiago, os vigilantes tentaram expulsá-lo completamente nu. “Os seguranças queriam me tirar do banheiro para fora da festa. Eu me recusei a ir pelado para fora, foi quando o caldo engrossou”, disse o ex-Casamento às Cegas.

“Os seguranças queriam me expor para todos da casa saindo pelado, aí eu me revoltei e falei que não. Aí foi aquela agressão, começando da parte deles quando me neguei. Quando me colocaram para fora, me aplicaram um enforcamento no pescoço e me jogaram no chão, quando acordei virei num demônio e fui tirar satisfação com eles”, revelou o ex-participante.

No vídeo divulgado pelo site Metrópoles, Thiago aparece nervoso e acaba xingando os seguranças. “Tira a mão de mim!”, falava o catarinense nas imagens. Um dos seguranças inclusive tentou imobilizar o paraquedista.