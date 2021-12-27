Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Vencedor de R$ 500 mil no Domingão tem empresa milionária e ensinou Tatá Werneck
''Quem quer ser um milionário?''

Vencedor de R$ 500 mil no Domingão tem empresa milionária e ensinou Tatá Werneck

Rafael Cunha é presidente de empresa que recebeu R 450 milhões
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 17:34

Rafael Cunha é professor e deslanchou no Domingão
Rafael Cunha é professor e deslanchou no Domingão Crédito: Reprodução/TV Globo
Primeiro competidor a responder a pergunta valendo R$ 1 milhão no quadro Quem quer ser um milionário, do Domingão (Globo), o professor Rafael Cunha, 41, teve seu nome bastante citado nas redes sociais desde o momento em que conquistou R$ 500 mil na atração do último domingo (26).
Segundo dados que ele mesmo disponibiliza no aplicativo Linkedin, o profissional é dono da empresa Descomplica e tem mais de 300 mil alunos matriculados. A escola online ajuda vestibulandos com cursos preparatórios e tem mais de três milhões de acessos ao seu conteúdo por mês.
De acordo com a agência Reuters, a startup que ele é presidente já recebeu um aporte milionário, em fevereiro de 2021, no valor de R$ 450 milhões. Assim, muita gente pensou que talvez ele não precisasse do dinheiro que levou de prêmio.
No mesmo aplicativo, Cunha se descreve como um especialista em educação. Durante papo com Luciano Huck, ele comentou que gostaria de conseguir o dinheiro para quitar um apartamento no Rio de Janeiro cujas parcelas teriam sido vinculadas ao prazo final de 30 anos. Ele também queria ajudar sua família.
Natural da cidade carioca, flamenguista e casado com uma de suas ex-alunas, Cunha chegou à pergunta de R$ 500 mil ainda com uma ajuda disponível. A questão que o fez parar e levar meio milhão para casa tinha a ver com a origem da palavra Bluetooth.
Rafael Cunha também é formado em Direito e tem um MBA em Gestão de Negócios. O cargo de presidente da Descomplica ele ocupa desde o final de 2013.
E uma de suas ex-alunas foi a apresentadora e comediante Tatá Werneck. Pelas redes sociais, ela comentou que conhecia o professor e o elogiou. "Ele sempre foi excelente professor. Mesmo eu sendo péssima aluna".

Veja Também

Juliette bombará como cantora e Camila Queiroz dará volta por cima, dizem esotéricos

Show dos Famosos: Gloria Groove é a vencedora da edição

Whindersson Nunes fará leilão de peças para ajudar vítimas das chuvas na Bahia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Luciano Huck Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados