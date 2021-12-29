Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Despedida

Famosos reagem à morte do cantor sertanejo Maurílio

O cantor Maurílio Ribeiro, da dupla sertaneja com Luiza, morreu nesta quarta (29) após passar duas semanas internado por tromboembolia pulmonar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 18:41

Maurílio, 28, faz dupla sertaneja com Luíza
O artista tinha estado grave e sofreu três paradas cardíacas em poucas horas. Crédito: Instagram/@mauriliolem
O cantor Maurílio Ribeiro, da dupla sertaneja com Luiza, morreu nesta quarta (29) após passar duas semanas internado por tromboembolia pulmonar. O artista tinha estado grave e sofreu três paradas cardíacas em poucas horas.
A morte repercutiu entre fãs, colegas de profissão de Maurílio, entre outras celebridades. O forrozeiro Wesley Safadão usou seu Twitter para enviar "sentimentos à família, amigos e fãs do cantor". A artista Solange Almeida também mencionou a família, fãs e amigos de Maurílio em publicação na rede social.
A ex-BBB e cantora Gabi Martins publicou uma foto em seu story no Instagram aparentando choque: "Não, meu Deus, por que?", escreveu. Já a ex-Fazenda Mileide Mihaile lamentou: "Meu conterrâneo foi para os braços do pai. Que Deus conforte os familiares e receba ele com muito carinho no céu."
Tierry, cantor, foi um dos primeiros a manifestar seu pesar sobre a morte de Maurílio. "Hoje nada mais importa! Perdi mais um amigo e parceiro de caminhada", publicou em rede social. O sertanejo Cesar Menotti foi breve em sua declaração, acompanhada por uma foto do colega tocando violão: "Que tristeza. Vai com Deus, Maurílio. #luto"
O músico e produtor Dennis DJ afirmou que "não dá para acreditar que [Maurílio] se foi". "Que ano é esse!", comentou, fazendo referência a outras tragédias que ocorreram no sertanejo em 2021, como a morte da cantora Marília Mendonça.
O ator Rodrigo Lombardi disse, no Twitter: "Que notícia triste. É só coisa ruim acontecendo. Descanse em paz, Maurílio!"
Maraisa, da dupla com Maiara, publicou um pequeno texto em sua conta, junto a uma foto de Maurílio no palco. "Hoje, perdemos mais um grande amigo! Maurilio, um menino iluminado, da paz, e de muitos sonhos! Um talento inigualável! Que você siga no caminho da luz e nos olhe aí de cima, porque tenho certeza de que você está no melhor lugar do mundo... Onde você merece estar! Te amo meu amigo!"
Fora do mundo da música, o apresentador esportivo Benjamin Back relembrou o dia em que recebeu Luiza e Maurílio do programa Arena SBT. "Eles participaram do #arenasbt em outubro, um cara tão gente boa, apenas 28 anos. Que ele descanse em paz."

Veja Também

Cantor sertanejo Maurílio, da dupla com Luiza, morre aos 28 anos em Goiânia

Arnaldo Jabor tem melhora progressiva do quadro neurológico após AVC

Boninho sai em defesa de Tiago Leifert em novo capítulo de briga com Ícaro Silva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados