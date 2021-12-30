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Xanddy, do Harmonia do Samba, está com Covid-19 e cancela shows

Artista tomou todas as doses da vacina e está com sintomas leves
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 09:32

O cantor Xanddy, 42, da banda Harmonia do Samba, recebeu o diagnóstico de Covid-19 nesta quarta-feira (29) e cancelou todos os shows previstos para os próximos dias.
O cantor Xanddy, do Harmonia do Samba
O cantor Xanddy, do Harmonia do Samba Crédito: Reprodução/ Instagram @Xanddy
Xanddy está com sintomas leves e descobriu a contaminação após fazer um teste antes de cumprir a agenda de apresentações no final do ano. "Todas as apresentações do cantor e sua banda previstas para esse período serão canceladas/adiadas", diz comunicado do grupo.
O artista tomou todas as doses da vacina contra o coronavírus, inclusive a de reforço. "Ele e toda a família Harmonia lamentam o ocorrido, bem como toda expectativa gerada ao público de cada região onde fariam apresentação", afirma a nota divulgada nas redes sociais.
A agenda de apresentações da banda neste final de ano começaria nesta quinta-feira (30), com shows em Porto Seguro e Trancoso, na Bahia. No dia 31, o grupo se apresentaria em Aracaju (SE). E nos dias seguintes faria shows em Maceió (AL) e Ilhéus (BA).

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