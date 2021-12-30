Xanddy, do Harmonia do Samba, está com Covid-19 e cancela shows

O cantor Xanddy, 42, da banda Harmonia do Samba, recebeu o diagnóstico de Covid-19 nesta quarta-feira (29) e cancelou todos os shows previstos para os próximos dias.

O cantor Xanddy, do Harmonia do Samba Crédito: Reprodução/ Instagram @Xanddy

Xanddy está com sintomas leves e descobriu a contaminação após fazer um teste antes de cumprir a agenda de apresentações no final do ano. "Todas as apresentações do cantor e sua banda previstas para esse período serão canceladas/adiadas", diz comunicado do grupo.

O artista tomou todas as doses da vacina contra o coronavírus, inclusive a de reforço. "Ele e toda a família Harmonia lamentam o ocorrido, bem como toda expectativa gerada ao público de cada região onde fariam apresentação", afirma a nota divulgada nas redes sociais.