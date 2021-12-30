Corpo de Yago, da dupla com Santhiago, será sepultado em Curitiba

O corpo do cantor sertanejo Yago, dupla com Santhiago, será sepultado na tarde desta quinta-feira (30), após o velório realizado na capela mortuária de Santo Antônio de Orleans, em Curitiba/PR.

O artista morreu na quarta (29), aos 29 anos, em decorrência de um pneumotórax durante o tratamento de um linfoma. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa dos sertanejos.

O cantor sertanejo Yago, da dupla com Santhiago, morreu aos 29 anos Crédito: Reprodução/Instagram

YAGO FAZIA TRATAMENTO EM HOSPITAL

A assessoria informou que Yago realizava o tratamento no hospital Erasto Gaertner, localizado em Curitiba, Paraná, desde o dia 17 de dezembro.

O pneumotórax ocorre quando o ar vaza dos pulmões e invade a área do tórax. A condição pode ser causada por doenças pulmonares ou lesões no peito. A falta de ar é um dos principais sintomas.

Yago nasceu em Caieiras (SP) e começou a carreira de cantor aos 6 anos. Ele participou no do "Programa Raul Gil" aos 9 anos e integrou a segunda formação do "Trem da Alegria", que contava com Eliana como uma das madrinhas.