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Luto na música

Corpo de Yago, da dupla com Santhiago, será sepultado em Curitiba

O artista morreu na quarta (29), aos 29 anos, em decorrência de um pneumotórax durante o tratamento de um linfoma.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 10:10

O corpo do cantor sertanejo Yago, dupla com Santhiago, será sepultado na tarde desta quinta-feira (30), após o velório realizado na capela mortuária de Santo Antônio de Orleans, em Curitiba/PR.
O artista morreu na quarta (29), aos 29 anos, em decorrência de um pneumotórax durante o tratamento de um linfoma. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa dos sertanejos.
O cantor sertanejo Yago, da dupla com Santhiago, morreu aos 29 anos
O cantor sertanejo Yago, da dupla com Santhiago, morreu aos 29 anos Crédito: Reprodução/Instagram

YAGO FAZIA TRATAMENTO EM HOSPITAL

A assessoria informou que Yago realizava o tratamento no hospital Erasto Gaertner, localizado em Curitiba, Paraná, desde o dia 17 de dezembro.
O pneumotórax ocorre quando o ar vaza dos pulmões e invade a área do tórax. A condição pode ser causada por doenças pulmonares ou lesões no peito. A falta de ar é um dos principais sintomas.

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Yago nasceu em Caieiras (SP) e começou a carreira de cantor aos 6 anos. Ele participou no do "Programa Raul Gil" aos 9 anos e integrou a segunda formação do "Trem da Alegria", que contava com Eliana como uma das madrinhas.
Ele se tornou conhecido por fazer imitações de cantores em vídeos compartilhados no YouTube. Zezé di Camargo e Luciano, Luan Santana, Leonardo e Eduardo Costa estão entre os imitados por Yago.

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