Carla Diaz assume namoro com vereador paulista Felipe Becari

A atriz Carla Diaz, 31, escolheu o último dia do ano para confirmar seu relacionamento com o vereador Felipe Becari, 34, de São Paulo. A ex-"BBB" já havia sido vista anteriormente com o político, que é conhecido no Instagram por seu ativismo em defesa dos animais.

Nesta sexta (31), Carla publicou fotos com o companheiro em uma plantação. Em um click, os pombinhos estão sentados na grama, com o vereador beijando o rosto da atriz; na seguinte, ela está sendo carregada em suas costas.

Carla Diaz com o vereador Felipe Becari anunciaram romance nas redes sociais Crédito: Reprodução/ Instagram @felipebecari

As imagens fizeram sucesso no Instagram e foram aprovadas por muitos amigos da ex-sister. Gil do Vigor, colega de confinamento, brincou: "Amiga, tu vigorou!!!". Gabi Martins, participante do reality show da Globo em 2020, parabenizou: "Sejam felizes, vocês são muito lindos".

Becari comentou a foto da amada com uma frase: "E eles aprenderam a se presentear com momentos de paz". O comentário recebeu mais de 8 mil curtidas, além de respostas favoráveis de fãs e apoiadores. Até a apresentadora Adriane Galisteu comentou a postagem, com um simples "Feliz 2022".

A passagem de Carla Diaz pelo "Big Brother" foi marcada por seu romance com o personal trainer capixaba Arthur Picoli. Apesar do romance ter se tornado problemático ainda dentro da casa, o casal tinha fãs meses após o fim do programa.