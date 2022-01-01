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Carla Diaz assume namoro com vereador paulista Felipe Becari

Atriz e político conhecido por resgatar animais passam juntos o Réveillon
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 09:54

A atriz Carla Diaz, 31, escolheu o último dia do ano para confirmar seu relacionamento com o vereador Felipe Becari, 34, de São Paulo. A ex-"BBB" já havia sido vista anteriormente com o político, que é conhecido no Instagram por seu ativismo em defesa dos animais.
Nesta sexta (31), Carla publicou fotos com o companheiro em uma plantação. Em um click, os pombinhos estão sentados na grama, com o vereador beijando o rosto da atriz; na seguinte, ela está sendo carregada em suas costas.
Carla Diaz com o vereador Felipe Becari anunciaram romance nas redes sociais
Carla Diaz com o vereador Felipe Becari anunciaram romance nas redes sociais Crédito: Reprodução/ Instagram @felipebecari
As imagens fizeram sucesso no Instagram e foram aprovadas por muitos amigos da ex-sister. Gil do Vigor, colega de confinamento, brincou: "Amiga, tu vigorou!!!". Gabi Martins, participante do reality show da Globo em 2020, parabenizou: "Sejam felizes, vocês são muito lindos".
Becari comentou a foto da amada com uma frase: "E eles aprenderam a se presentear com momentos de paz". O comentário recebeu mais de 8 mil curtidas, além de respostas favoráveis de fãs e apoiadores. Até a apresentadora Adriane Galisteu comentou a postagem, com um simples "Feliz 2022".
A passagem de Carla Diaz pelo "Big Brother" foi marcada por seu romance com o personal trainer capixaba Arthur Picoli. Apesar do romance ter se tornado problemático ainda dentro da casa, o casal tinha fãs meses após o fim do programa.
Em 2021, Carlinha também virou notícia por estrelar os dois filmes sobre a assassina Suzane von Richtofen, "A Menina que Matou Os Pais" e "O Menino que Matou Meus Pais".

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