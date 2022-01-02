Tadeu Schmidt revela que não dormirá antes dos brothers no "BBB 22"

Feliz com a chance de sair do jornalismo e ir para o entretenimento, o apresentador Tadeu Schmidt, 47, diz que pretende se jogar de cabeça na oportunidade de comandar o "Big Brother Brasil 22", o reality mais assistido do país e o mais aguardado pelo público. A estreia será dia 17, na Rede Globo.

"Eu tenho certeza de que eu vou me mostrar como nunca me mostrei na televisão. É uma coisa que vai acontecer naturalmente, eu não estou entrando com nenhum bloqueio, nenhuma proteção. Estou me jogando de cabeça e preparado para viver a experiência incrível", contou ele no "Altas Horas" deste sábado (1º).

Tadeu Schmidt é o novo apresentador do "BBB" Crédito: Reprodução @Tadeuschmidt

Segundo ele, a sua preparação tem sido dura, algo que ele nunca havia feito até aqui e os fãs vão perceber a entrega. Perguntado sobre a rotina em casa, ele diz que não será difícil ficar até tarde acordado para acompanhar as novidades do programa.

"Eu quero viver aquilo, eu quero ter o meu olhar sobre aquilo. Imersão total. E não vai ser difícil o pessoal aqui em casa acompanhar, porque o 'BBB' é o programa preferido delas. Valentina e Laura (filhas) são viciadas em 'BBB'. Agora, elas vão acompanhar junto com o pai delas", celebrou.

Mas engana-se quem pensa que Tadeu não está preocupado com as críticas e as comparações que poderão surgir entre ele e seu antecessor, o apresentador Tiago Leifert, 41. Ele afirma estar preparado.

"Quando uma pessoa vem com uma crítica de uma maneira educada, eu acho legal. Mas quando alguém vem xingar, eu nem ouço, eu apago ali e nem quero saber mais disso. Não tenho pretensão de agradar a todo mundo", explicou Tadeu.

Dias antes, Tadeu já havia adiantado pelas redes sociais algumas novidades do novo "BBB 22". Segundo ele, além do quarto do líder, que não está mais no mesmo lugar, o público poderá conferir um botão misterioso que poderá ser usado ou não pelos brothers para movimentar o jogo.

Em vídeo pelas redes sociais, o comandante também adiantou que os textões nos Paredões vão continuar acontecendo e que agora VIP e Xepa ficarão frente a frente para que todos possam ver de perto a alegria e o sofrimento alheio.