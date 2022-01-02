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Pandemia

Preta Gil recebe diagnóstico de Covid-19 pela segunda vez

Cantora, vacinada duas vezes, está com sintomas leves
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 09:49

A cantora Preta Gil, 47, recebeu pela segunda vez o diagnóstico de Covid-19. No início da pandemia, em março de 2020, ela foi uma das primeiras artistas a ser contaminada e passou vários dias isolada em um hotel de São Paulo após cantar em um casamento em que o coronavírus circulou.
Preta Gil
Preta Gil Crédito: Reprodução/@pretagil
Dessa vez, Preta está com sintomas leves após tomar duas doses da vacina contra a Covid. Ela está isolada em casa, no Rio de Janeiro.
A artista recebeu o diagnóstico neste sábado (1º), após sentir cansaço e ardência na garganta e nas vias aéreas no dia anterior, pouco antes de um jantar com o marido, Rodrigo Godoy, 32, e os sogros.
"Meu ano novo foi meio diferente", ela contou nas redes sociais. Após sentir o cansaço e a ardência, Preta foi para o quarto, ficou longe dos familiares e, no dia seguinte, fez o teste por meio de um laboratório particular.
O marido, os sogros e a neta, Sol de Maria, 6, também fizeram o teste e não foram contaminados.
"Estou bem, praticamente assintomática", Preta disse. "Vacinem-se, o apelo é só esse. A vacina é muito eficaz, eu estou bem. Tomem a segunda dose, tomem a dose de reforço".
No início de dezembro, a cantora confirmou a decisão de não fazer o Bloco da Preta, por causa da pandemia. A decisão foi tomada antes da nova variante do coronavírus, a ômicron, surgir e fazer com que prefeituras começassem a cancelar o Réveillon e o Carnaval de 2022.
"Eu li 'Preta Gil cancela o Carnaval'. Nunca tomei a decisão de sair com o bloco. Espero que seja em 2023, se a vacinação caminhar e brecarmos essas cepas", afirmou a cantora.

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