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Astro da música

Shawn Mendes desabafa sobre dificuldade em lidar com as redes sociais

Ele agradeceu ao carinho que tem recebido dos fãs após terminar com Camila Cabello
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 09:40

Shawn Mendes, 23, usou o Instagram na sexta-feira (31) para agradecer ao apoio dos fãs ao seu último single "It'll Be Okay" e falar da dificuldade em lidar com as redes sociais no momento (ele e Camila Cabello acabaram em novembro o namoro de dois anos).
"Estou tendo um pouco de dificuldade com as redes sociais no momento. Mas eu tenho muitas pessoas me enviando vídeos e me contando o que está acontecendo", disse ele em sua casa em Toronto, no Canadá.
O cantor Shawn Mendes
O cantor Shawn Mendes Crédito: Instagram/@shawnmendes
O cantor falou que quando faz música o objetivo final é a que sua própria verdade seja revelada para ele mesmo. "E muitas das vezes, quando estou escrevendo músicas, geralmente uso a música como uma plataforma para conseguir chegar a um lugar dentro de mim que eu não seria capaz de apenas falar com as pessoas ou pensar sobre isso", disse o artista.
Shawn falou que está orgulhoso da nova canção e muito grato pelas pessoas estarem se conectando com ela. "Eu me sinto muito grato que as pessoas sejam vulneráveis a ela e que estejam apenas se divertindo."
O artista terminou o vídeo dizendo que gravou a mensagem para demonstrar seu amor e carinho pelos fãs. "Eu vejo vocês e quanto amor estão dando a essa música e a mim. Isso significa o mundo para mim. Então, obrigado, eu amo vocês."

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