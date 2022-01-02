Shawn Mendes desabafa sobre dificuldade em lidar com as redes sociais

Shawn Mendes, 23, usou o Instagram na sexta-feira (31) para agradecer ao apoio dos fãs ao seu último single "It'll Be Okay" e falar da dificuldade em lidar com as redes sociais no momento (ele e Camila Cabello acabaram em novembro o namoro de dois anos).

"Estou tendo um pouco de dificuldade com as redes sociais no momento. Mas eu tenho muitas pessoas me enviando vídeos e me contando o que está acontecendo", disse ele em sua casa em Toronto, no Canadá.

O cantor Shawn Mendes Crédito: Instagram/@shawnmendes

O cantor falou que quando faz música o objetivo final é a que sua própria verdade seja revelada para ele mesmo. "E muitas das vezes, quando estou escrevendo músicas, geralmente uso a música como uma plataforma para conseguir chegar a um lugar dentro de mim que eu não seria capaz de apenas falar com as pessoas ou pensar sobre isso", disse o artista.

Shawn falou que está orgulhoso da nova canção e muito grato pelas pessoas estarem se conectando com ela. "Eu me sinto muito grato que as pessoas sejam vulneráveis a ela e que estejam apenas se divertindo."