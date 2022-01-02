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Polêmica!

Xanddy rebate negacionista e defende vacina contra Covid: 'Presta atenção'

Cantor diz que não pode ir contra a ciência mundial
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 09:15

O cantor Xanddy, do Harmonia do Samba
O cantor Xanddy, do Harmonia do Samba Crédito: Reprodução/ Instagram @Xanddy
Com Covid, o cantor Xanddy, 42, da banda Harmonia do Samba, rebateu neste sábado (1º) nas redes sociais um seguidor negacionista e defendeu a vacina. Ele disse que a imunização vai reduzir o risco de agravamento da doença.
O internauta questionou se o cantor ainda confia na vacina contra Covid porque ele tomou três doses e adoeceu. Xanddy respondeu: "A vacina não quer dizer que você não vai pegar o Covid, mas que ela vai diminuir bastante o risco de agravar a situação da doença."
Xanddy falou que os seguidores precisam abrir a cabeça. "Presta atenção, a gente tem Deus que a gente confia, esse é incontestável. A gente tem a ciência, a gente não pode ir contra a ciência mundial", disse o canto
O cantor recebeu o diagnóstico de Covid-19 no dia 29 de dezembro cancelou todos os shows previstos para os próximos dias. Ele está com sintomas leves e descobriu a contaminação após fazer um teste antes de cumprir a agenda de apresentações no final do ano.
"Todas as apresentações do cantor e sua banda previstas para esse período serão canceladas/adiadas", diz comunicado do grupo.
O artista tomou todas as doses da vacina contra o coronavírus, inclusive a de reforço.

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