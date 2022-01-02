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Vai dar tudo certo!

Em tratamento contra câncer, Rita Lee ganha apoio de fãs após marido compartilhar fotos

Roberto de Carvalho falou que o ano passado foi difícil e de provação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 09:24

O músico Roberto de Carvalho, 69, homenageou a cantora Rita Lee, 74, pelo seu aniversário no dia 31 de dezembro. Ele compartilhou nas redes sociais uma foto antiga do casal e outra atual da cantora, que faz tratamento contra um câncer no pulmão. As publicações receberam mensagens de carinho e apoio à cantora de famosos anônimos.
Em uma das publicações, Carvalho escreveu que o ano foi difícil e de muita provação. "Meu coração em muitos momentos se despedaçou, para logo em seguida se deslumbrar diante de todas as suas demonstrações de coragem, força de vontade e resistência", escreveu o marido de Rita.
Rita Lee e Roberto de Carvalho: ela luta contra um câncer no pulmão
Rita Lee e Roberto de Carvalho: ela luta contra um câncer no pulmão Crédito: Reprodução/ Instagram @robertodecarvalho
Ele acrescentou que espera que depois de todo o tormento estejam diante de um tempo de paz, harmonia e muita saúde. "E tudo de melhor que eu puder te desejar, você merece milhões de vezes mais. Te amo, te admiro, te adoro, estamos juntos, ontem, agora e sempre."
Leiloca Neves, ex-Frenéticas, elogiou o texto publicado por Carvalho para a mulher. "Rita sempre a nossa gratidão, por tantos ensinamentos que ela nos dá!!! Hoje e sempre, obrigada pelo talento, pelo pioneirismo, pela transgressão maravilhosa é necessária, te amo! E amo esse casal!"
Outro famoso que comentou a postagem do marido de Rita Lee foi o jornalista Zeca Camargo. "Esse aniversário de hoje renova tudo lindos!!! Beijo Cacica", comentou. A empresária Donata Meireles escreveu: "Feliz 2022 casal amado". "Viva Rita! Viva a vida", postou a empresária Liège Monteiro.
Uma internauta comentou: "O amor sempre vence". Outra escreveu: "Viva a rainha do rock". Outros seguidores também desejaram feliz aniversário e ano novo para a artista.
No dia 20 de maio do ano passado, a cantora recebeu diagnóstico de tumor no pulmão esquerdo após passar por exames de rotina no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Dias depois, o marido da cantora usou as redes sociais para dizer que ela tem apresentado resultados "positivos e substanciais".

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