Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Globo

Prêmio Melhores do Ano: Tatá Werneck ganha troféu Paulo Gustavo de humor

Vencedores de 10 categorias foram revelados no 1° Domingão com Huck do ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 09:23

Tatá Werneck apresenta o programa Lady Night (Multishow)
Tatá Werneck apresenta o programa Lady Night (Multishow) Crédito: Divulgação/Multishow
O Domingão com Huck (TV Globo) revelou no primeiro programa do ano os vencedores do prêmio Melhores do Ano, neste domingo (2º). Esta foi a primeira vez que Luciano Huck comandou a cerimônia, que era apresentada por Fausto Silva, que deixou a emissora.
Foram premiadas dez categorias em que o público tinha que escolher os vencedores na dramaturgia, jornalismo, humor e no digital. O prêmio também homenageou o humorista Paulo Gustavo, que morreu vítima de Covid, no ano passado.
A temporada de "Sob Pressão - Plantão Covid" ganhou a categoria melhor série. Os atores Marjorie Estiano e Julio Andrade também ganharam o prêmio pela atuação na série.
Os prêmios de melhores atores de novela ficaram para Regina Casé e Chay Suede pelas interpretações como mãe e filho na novela "Amor de Mãe". O folhetim também ganhou como melhor novela.
Tatá Werneck venceu a categoria humor desbancando Fábio Porchat e Marcelo Adnet e levou para casa o Troféu Paulo Gustavo. Bastante emocionada, ela disse que o Paulo Gustavo ele está presente todos os dias em cada coisa. "É tão emocionante ver um prêmio com o nome dele e, ao mesmo tempo, tão duro. É tão doido que o Paulo nunca ganhou um prêmio como humorista", disse.
Ao ser anunciada vencedora, Tatá disse que trocaria qualquer prêmio para estar ao lado de Paulo Gustavo e perdendo para ele, porque ele era o melhor. "Ele sempre disse que se ganhasse [um prêmio] falaria sobre a importância do humor e como o humor ainda é discriminado, ele é visto como um primo pobre da interpretação", disse Tatá.
No jornalismo, a premiada foi Renata Vasconcellos, apresentadora do Jornal Nacional. Enquanto que a ex-BBB Juliette venceu a categoria Personalidade Digital. Já a dupla sertaneja Israel e Rodolffo levou para casa o troféu de Música do Ano com "Batom de Cereja".

Confira os vencedores:

Atriz de série​

Marjorie Estiano, a Carolina, de "Sob Pressão"

Ator de série

Julio Andrade, o Evandro, de "Sob Pressão"

Série

"Sob Pressão - Plantão Covid"

Atriz de novela

Regina Casé, a Lurdes, de "Amor de Mãe"

Ator de novela

Chay Suede, o Danilo, de "Amor de Mãe"

Novela

"Amor de Mãe"

Humor - Troféu Paulo Gustavo

Tatá Werneck

Jornalismo

Renata Vasconcellos

Personalidade digital

Juliette

Música do ano

"Batom de cereja" , da dupla Israel e Rodolffo

Veja Também

Boninho posta enigma sobre participantes do "BBB 22"; veja possíveis nomes

Cantora Luiza escreve carta emocionante para Maurílio: 'Acreditei até o fim'

Ronaldo, Preta Gil, Xanddy e Maisa: veja famosos com Covid-19 nas últimas semanas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Tatá Werneck
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados