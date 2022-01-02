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Novo coronavírus

Ronaldo, Preta Gil, Xanddy e Maisa: veja famosos com Covid-19 nas últimas semanas

Alta de casos no país e no mundo refletiu também entre celebridades
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 14:00

A atriz Maisa Silva e os pais foram diagnosticados com Covid-19
A atriz Maisa Silva e os pais foram diagnosticados com Covid-19 Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
Após quase dois anos de pandemia, 2022 começou com novas preocupações com o avanço da Covid-19. O Brasil teve um aumento de 137% nos registros da infecção no último ano de 2021, número que mostra reflexo também entre os famosos.
O ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, 45, é um dos casos já confirmados da doença nessa nova alta de diagnósticos. O comunicado foi feito na manhã deste domingo (2) pelas redes sociais do Cruzeiro, comprado recentemente pelo atleta.
"O Cruzeiro comunica que, na manhã deste domingo, Ronaldo Nazário testou positivo para Covid-19. Com isso fica impossibilitada a sua ida hoje para Belo Horizonte, bem como a presença nas ações comemorativas pelo aniversário do clube", afirmou nota.
Vários outros famosos também confirmaram, nas últimas semanas, o diagnóstico positivo. Esse foi o caso da influenciadora Gabriela Pugliesi, 37, que anunciou a seus seguidores na manhã de Natal que estava com "zero sintomas" e isolada.
Com as duas doses da vacina já tomadas, Pugliesi já tinha sido uma das primeiras figuras públicas a contrair da doença, em março de 2020, após vários convidados do casamento de sua irmã também terem diagnóstico positivo após a festa, na Bahia.

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Já a apresentadora e atriz Maisa Silva, 19, pegou a doença com os pais, o que fez com quem os três tivessem uma festa de Ano-Novo reservada, em quarentena. Ela contou em suas redes sociais que todos apresentam sintomas leves "graças à vacina".
O cantor Xanddy, do Harmonia do Samba
O cantor Xanddy, do Harmonia do Samba Crédito: Reprodução/Instagram @xanddyharmonia
Outros famosos que tiveram que mudar seus planos para as festas de fim de ano por causa da doença são os atores Marcelo Serrado, Xanddy e Luis Lobianco - este último teria contraído a doença na Europa - e os cantores Preta Gil e Mariano, da dupla com Munhoz.
Nomes internacionais engrossam a lista de infectados, apesar de sintomas leves ou até mesmo não terem sintomas, como o ator Hugh Jackman; a atriz Maria Antonieta de Las Neves, a Chiquinha de "Chavez"; e membros do grupo de k-pop BTS. 

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