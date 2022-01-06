“Tocou, Pocou” chega a 2022 com muita música para o verão capixaba

Your browser does not support the video tag.

O “Tocou, Pocou” chegou com tudo em 2022, reunindo os lançamentos musicais dos capixabas em um compilado semanal. E para abrir o verão, trazemos aquele funk envolvente com DJ Luca di Belucio, música boa e animada com a banda de punkrock ContraControle, uma batida leve com rpnDMZ e muito mais.

Abrindo o primeiro “Tocou, Pocou” do ano, a versão funk do hit "Do It To It" (2006), do quarteto Cherish, que ganhou o título "Do It To it Novinha" pelo DJ Luca Di Belucio. A música faz parte do projeto 2022 Gold Serie e traz uma mistura de hits conhecidos. Além do original sucesso de Cherish, o som também contém trechos de canções de Pedro Sampaio, Poca e Koringa. A junção desses artistas pode ser uma grande aposta do verão no Espírito Santo.

Mudando completamente de ritmo, que tal um pouco de punkrock e hardcore? A banda ContraControle lançou um EP de três faixas: “Seu Lugar”, “Corrida de Ratos” e “Até o Fim”, que dá nome ao projeto. O novo trabalho dos músicos Antonio Cesar Dutra (voz), Fabrício Colodetti (guitarra), Bruno Felix (baixo) e Fernando Emeterio (bateria). Já está disponível nas redes sociais.

Indo agora para uma pegada mais rap, o single “FARFETCH”, do cantor rpnDMZ foi lançado na última segunda-feira (03). A música já tem até clipe nas redes sociais, com produção da gravadora capixaba Rapnoscliv Records. “Em meio a tanta coisa que rolou em 2021, nós conseguimos chegar até aqui vivos, e é essa vontade de viver que não me deixa parar com tudo isso”, escreveu o rapper nas redes sociais.

Continuando no mundo do rap, vamos conhecer o som do capixaba Kaique Dep, na música “Outra Vibe”. A música lançada na última semana de 2021 traz uma pegada bem leve, com trechos que remetem a momentos de um relacionamento passado.“Outra Vibe / Fico me perguntando onde está você”, diz no single. Nas redes sociais, o rapper disse que “não queria deixar 2021 passar em branco”.