Unidos de Jucutuquara faz festa de lançamento dos protótipos das fantasias

O sábado (15) é de festa na quadra da Unidos de Jucutuquara. A escola de faz a apresentação dos protótipos das fantasias do Carnaval 2022, no enredo em comemoração aos 50 anos da agremiação. O evento terá participação de todos os segmentos da escola: bateria, passistas, rainha, musa, baianas, grupo musical, casais de mestre-sala e porta-bandeira e um show especial com o intérprete Igor Sorriso da escola Mocidade Alegre de São Paulo.