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Carnaval 2022

Unidos de Jucutuquara faz festa de lançamento dos protótipos das fantasias

O evento, neste sábado, terá participação de todos os segmentos da escola e um show especial com o intérprete Igor Sorriso da Mocidade Alegre de São Paulo.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 11:15

Ensaio da escola de samba Unidos de Jucutuquara
A escola de faz a apresentação dos protótipos das fantasias do Carnaval 2022 Crédito: Alexandre Aguiar
O sábado (15) é de festa na quadra da Unidos de Jucutuquara. A escola de faz a apresentação dos protótipos das fantasias do Carnaval 2022, no enredo em comemoração aos 50 anos da agremiação. O evento terá participação de todos os segmentos da escola: bateria, passistas, rainha, musa, baianas, grupo musical, casais de mestre-sala e porta-bandeira e um show especial com o intérprete Igor Sorriso da escola Mocidade Alegre de São Paulo.
Igor Sorriso já cantou em escolas de samba do Rio de Janeiro como São Clemente e Vila Isabel e, em 2022, além da Mocidade Alegre de São Paulo, estará pela primeira vez cantando no Sambão do Povo como intérprete oficial da Unidos de Jucutuquara.

Lançamento dos protótipos das fantasias

  • Dia: 15/01 
  • Horário: a partir das 18h30
  • Local: Arena Coruja (Anchietinha)
  • Ingressos: R$ 10,00
  • Atrações: Desfile das Fantasias, Show de Igor Sorriso, Bateria da Nação, Rainha de Bateria, Passistas, Casais de Mestre-sala e Porta-bandeira e diversos segmentos da Jucutuquara.
  •  Informações: (27) 99896-2757

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