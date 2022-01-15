Em conversa com "HZ", Zé Vaqueiro fala da expectativa do show em Guarapari

Zé Vaqueiro vai cantar em Guarapari pela primeira vez na carreira Crédito: Instagram/zevaqueiro

Hoje (15) é dia de uma estreia que promete muito piseiro no P12, em Guarapari . Autor de hits como "Cena de Amor" e "Letícia", o cantor Zé Vaqueiro chega pela primeira vez à cidade litorânea do Espírito Santo e diz que aguarda ansiosamente para sentir a energia do público capixaba. O beach club tem uma programação especial em seu terceiro final de semana de funcionamento. Os sucessos passam, além do Forró, pelo Pop, Funk e Axé. Animação não vai faltar!

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, José Jacson de Siqueira Júnior, o Zé Vaqueiro, contou que irá cantar em Guarapari pela primeira vez. O cantor tem apenas 22 anos de idade e está em alta nas plataformas digitais.

Essa será a primeira vez em que me apresento em Guarapari e estou muito ansioso para encontrar a energia do público capixaba e ter esse primeiro contato com quem tem me acompanhando desde o início. A P12 tem uma estrutura sensacional, que atende o público muito bem e que sem dúvida ajuda a fazer uma festa ainda melhor. Está sendo muito bacana a troca que a gente vem tendo com o público nos shows que tenho feito e tenho certeza que sábado não será diferente

Nos palcos pelo Brasil, Zé Vaqueiro procura aproveitar o carinho dos fãs. E promete que não será diferente quando chegar ao Espírito Santo durante o final de semana. As músicas do cantor têm milhões de visualizações na internet, mas é presencialmente que Zé Vaqueiro desfruta do sucesso.

"É uma troca muito bacana, tanto nas redes sociais como presencialmente nos shows. Eu sempre acompanho a repercussão que as minhas músicas tem tomado nas redes sociais, pra ver o que estão falando. Fico muito feliz que as pessoas que me acompanham têm abraçado cada vez mais os meus projetos e é sempre muito prazeroso poder encontrar eles nos shows, onde podemos curtir juntos as músicas", afirma.

Aos 22 anos, o artista quer ainda mais. Perguntado por A Gazeta sobre os planos para o futuro, Zé Vaqueiro citou a parceria com outros cantores e uma carreira internacional.

"Acredito que os próximos passos da minha história na música seja uma carreira internacional que é um dos meus grandes sonhos, e quem sabe também fazer uma parceria com algum artista de fora do país. Acredito que não só ter a agenda de shows corrida, mas também ver as pessoas curtindo a música que faço, fazendo vídeos, reagindo ou dançando as minhas canções, só mostram que eu estou indo no caminho certo."

Para o show em Guarapari, ele diz que público vai poder encontrar uma experiência única, que foi pensada nos mínimos detalhes. "Um repertório embalado por grandes sucessos, no ritmo animado do piseiro. Podem ter certeza que o show de sábado será uma grande apresentação, onde vamos curtir muito forró", promete

PROGRAMAÇÃO DE SUCESSO NO P12, EM GUAPARI



15/01 (sábado) - Zé Vaqueiro. A partir 21h.

16/01 (domingo) - Bell Marques, Matheus & Kauan e Clayton & Romário. A partir das 15h.

Com três dias de muita música, o beach club vai contar com repertório diversificado, passando pelo funk, sertanejo, piseiro e axé, entre as playlist dos dias 14, 15 e 16 de janeiro.

No sábado (15), a partir das 21h, o forró e o piseiro são os destaques da noite: dois ritmos que cresceram bastante no Brasil durante a pandemia. O responsável por trazerem o estilo musical para a pista é Zé Vaqueiro e seu hit “Letícia”, “Piseiro” e “Cena de Amor”. Além disso, ritmo que chamou a atenção do brasileiro em 2020, o piseiro, estilo derivado do forró, apresenta como característica o uso de poucos instrumentos, se concentrando no teclado e sintetizadores eletrônicos, promete levar o público a dançar até o sol raiar.

Para fechar o final de semana com chave de ouro, o axé e o sertanejo dominam o domingo (16), a programação começa com o sol a pino, a partir das 15h. O dia vai contar com grandes nomes da música como o cantor baiano Bell Marques dono de hits como “Diga que Valeu”, “Voa, Voa”, “Cabelo Raspadinho”, “100% você”, “Amor Perfeito”, “Não Vou Chorar”. Na sequência vem os sertanejos Matheus e Kauan com hits como “Expectativa x Realidade” e “Que Sorte a Nossa”. A programação do domingo ainda terá Cleyton Romário e Eric Land.

INGRESSOS

Os ingressos já estão à venda no site www.lebillet.com.br ou no stand de vendas P12 localizado no Shopping Vitória. Quem não faz parte do público contemplado pela meia-entrada pode adquirir o ingresso de meia através do Ingresso Solidário doando, no dia do show, 2kg de alimentos não perecíveis. Os itens arrecadados serão doados para associações de moradores da região de Meaípe e outras instituições carentes.