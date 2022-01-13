"Vovô do Samba", Jorge Aragão faz show em Vitória neste domingo (16)

O show que acontece nesta semana estava marcado para o domingo passado, dia 9, mas o evento foi cancelado na véspera, segundo nota publicada, porque integrantes da banda testaram positivo para a Covid-19. Agora o show está confirmado e deve animar a capital capixaba. Quase um encontro pré-carnavalesco!
GORDINHO SAMBÃO
SEXTA-FEIRA (14)
- Atrações: Pele Morena + Sué
- Horário: a partir das 20h
- Ingressos: Entrada gratuita até às 22h. Após, R$ 20 pista
- Classificação: 18 anos
SÁBADO (15)
- Atrações: Pagode e Cia + Samba Jr.
- Horário: a partir das 20h
- Ingressos: Entrada gratuita até às 22h. Após, R$ 20 pista
- Classificação: 18 anos
DOMINGO (16): SHOW DE JORGE ARAGÃO
- Atrações: Jorge Aragão + Quinteto Preto
- Horário: a partir das 17h
- Ingressos: Camarote: (Lote 3) R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia). Pista: (Lote 5) R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia). Saiba mais sobre os ingressos
- Classificação: 18 anos
- Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. Informações: (27) 99897-4027
GORDINHO
QUINTA-FEIRA (13): MISTURADIM
- Atrações: Junto e Misturado + Pagode e Cia, a partir das 20h
- Ingressos: Livre até as 21h, após R$ 30 (pista) e R$ 50 (área vip)
SEXTA-FEIRA (14): Ensaios do Gordinho
- Atrações: Sambadm + Alan Venturin, a partir das 20h
- Ingressos: Livre até as 21h, após R$ 30 (pista) e R$ 50 (área vip)
SÁBADO (15): Bróta
- Atrações: D’Moleque + Freelance, a partir das 20h
- Ingressos: R$ 50 (área vip) e pista R$ 30 (pista)
- Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99921-7971