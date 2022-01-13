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Para cair na folia

"Vovô do Samba", Jorge Aragão faz show em Vitória neste domingo (16)

A programação do Gordinho Sambão começa na sexta-feira, dia 14, e vai até o domingo, data em que Aragão se apresenta no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 10:44

O cantor Jorge Aragão
O cantor Jorge Aragão Crédito: Instagram @jorgearagaodacruz
Após um adiamento motivado por casos de Covid-19 na banda, os capixabas têm uma nova data para encontrar Jorge Aragão: domingo, dia 16 de janeiro, no Gordinho Sambão, em Vitória. O artista é a principal atração em um final de semana recheado de muita música boa.
O show que acontece nesta semana estava marcado para o domingo passado, dia 9, mas o evento foi cancelado na véspera, segundo nota publicada, porque integrantes da banda testaram positivo para a Covid-19. Agora o show está confirmado e deve animar a capital capixaba. Quase um encontro pré-carnavalesco!

GORDINHO SAMBÃO 

SEXTA-FEIRA (14)
  • Atrações: Pele Morena + Sué
  • Horário: a partir das 20h
  • Ingressos: Entrada gratuita até às 22h. Após, R$ 20 pista
  • Classificação: 18 anos
SÁBADO (15)
  • Atrações: Pagode e Cia + Samba Jr.
  • Horário: a partir das 20h
  • Ingressos: Entrada gratuita até às 22h. Após, R$ 20 pista
  • Classificação: 18 anos
DOMINGO (16): SHOW DE JORGE ARAGÃO
  • Atrações: Jorge Aragão + Quinteto Preto
  • Horário: a partir das 17h
  • Ingressos: Camarote: (Lote 3) R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia). Pista: (Lote 5) R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia). Saiba mais sobre os ingressos 
  • Classificação: 18 anos
  • Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. Informações: (27) 99897-4027

GORDINHO 

QUINTA-FEIRA (13): MISTURADIM
  • Atrações: Junto e Misturado + Pagode e Cia, a partir das 20h
  • Ingressos: Livre até as 21h, após R$ 30 (pista) e R$ 50 (área vip)
SEXTA-FEIRA (14): Ensaios do Gordinho
  • Atrações: Sambadm + Alan Venturin, a partir das 20h
  • Ingressos: Livre até as 21h, após R$ 30 (pista) e R$ 50 (área vip)
SÁBADO (15): Bróta
  • Atrações: D’Moleque + Freelance, a partir das 20h
  • Ingressos: R$ 50 (área vip) e pista R$ 30 (pista)
  • Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99921-7971

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