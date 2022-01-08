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Jorge Aragão adia show em Vitória por causa da Covid-19

Músicos que integram a equipe do cantor testaram positivo para o coronavírus. Show foi remarcado para o dia 16 de janeiro
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 11:42

O cantor Jorge Aragão foi internado em São Paulo
O show do cantor Jorge Aragão foi cancelado Crédito: Uaifoto/Folhapress
O cantor Jorge Aragão adiou o show que faria em Vitória, no Espírito Santo, neste domingo (09). Segundo nota publicada nas redes sociais, o motivo é que integrantes da equipe testaram positivo para a Covid-19.
"Devido ao surto de Covid-19 em sua banda o show foi cancelado. Parte de seus músicos testaram positivo e achamos de bom-tom a não realização do evento marcado para o dia 09/01 no Sambão", diz o comunicado. 
O show, que seria realizado no Gordinho Sambão, foi adiado para o dia 16 de janeiro. A casa informou que os ingressos comprados continuam valendo para a nova data. O cliente que preferir estorno ou devolução, deve acessar a conta no site da lebillet.com.br e solicitar o cancelamento/estorno. O cantor Maycon Sarmento se apresenta no domingo (09). 

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