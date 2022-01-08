Jorge Aragão adia show em Vitória por causa da Covid-19

O cantor Jorge Aragão adiou o show que faria em Vitória, no Espírito Santo, neste domingo (09). Segundo nota publicada nas redes sociais, o motivo é que integrantes da equipe testaram positivo para a Covid-19.
"Devido ao surto de Covid-19 em sua banda o show foi cancelado. Parte de seus músicos testaram positivo e achamos de bom-tom a não realização do evento marcado para o dia 09/01 no Sambão", diz o comunicado.
O show, que seria realizado no Gordinho Sambão, foi adiado para o dia 16 de janeiro. A casa informou que os ingressos comprados continuam valendo para a nova data. O cliente que preferir estorno ou devolução, deve acessar a conta no site da lebillet.com.br e solicitar o cancelamento/estorno. O cantor Maycon Sarmento se apresenta no domingo (09).