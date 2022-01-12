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Estreia no dia 23

Coxinha e bebê estão entre novas fantasias de 'The Masked Singer Brasil'

A atração, sob o comando de Ivete Sangalo, inicia sua segunda temporada nas tardes de domingo. Tatá Werneck será a nova jurada do The Masked Singer Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 20:19

The Masked Singer Brasil tem novas fantasias
The Masked Singer Brasil tem novas fantasias Crédito: Montagem | Maurício Fidalgo/Globo
Com estreia programada para o próximo dia 23 de janeiro, o The Masked Singer Brasil chega com novas fantasias para que os jurados tentem adivinhar. A atração, sob o comando de Ivete Sangalo, inicia sua segunda temporada nas tardes de domingo.
Dentre as novas roupas há a motoqueira, o bebê, o boto, o pavão, o caranguejo, o camaleão, o dragão, o robô e a rosa. Para Ivete Sangalo, as fantasias da segunda temporada continuam a representar o Brasil e a cultura brasileira.
"As fantasias estão dentro do que nos reúne nesse país. O Brasil é um país continental, diverso culturalmente, então o que não nos falta é argumento para homenagear culturalmente o nosso país com as fantasias", opina.

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De acordo com Marco Lima e Fábio Namatame, os bonequeiros responsáveis por idealizarem e produzirem as máscaras, todas as roupas são pensadas e criadas para que possam ganhar vida e surpreender o público.
Um dos personagens que deverão chamar a atenção do público é o dragão, cuja roupa é cheia de brilho, paetê e veludo, além da cara fofa. A coxinha também é outro personagem que deverá causar furor entre o público e os jurados.
Tatá Werneck será a nova jurada do The Masked Singer Brasil. A novidade foi anunciada nesta quarta (5) no programa Encontro com Fátima (Globo). Ela vai substituir a cantora Simone. Os outros jurados, Tais Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch seguem na segunda temporada.
Também foi anunciado que Priscilla Alcântara, vencedora da primeira temporada do reality, será a nova apresentadora dos bastidores do programa - na primeira temporada, a ex-BBB Camilla de Lucas era a responsável por essa função.
"Ter vencido a primeira temporada do The Masked Singer Brasil já tinha sido incrível e eu jamais poderia imaginar um desdobramento dessa vitória com o convite pra retornar a TV como apresentadora. Foi uma surpresa e tanto! Eu sempre disse que gostaria de voltar a fazer televisão e o melhor é viver isso num projeto que marcou tanto a minha vida", disse Priscilla.

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