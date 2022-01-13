Com entrada franca, Vila Velha recebe festival de cerveja artesanal

O festival de cerveja artesanal "Degusta Sunset" começa nesta quinta-feira (13) Crédito: Divulgação/Degusta Sunset

Para refrescar a estação mais quente do ano, o festival de cervejas artesanais “Degusta Sunset” está de volta após dois anos. Nas próximas duas semanas, sempre de terça a domingo, os capixabas poderão curtir uma loira "estupidamente gelada" e, claro, muita música boa. O evento acontece dos dias 13 a 16 e 20 a 23 de janeiro, no estacionamento do Shopping Vila Velha, a partir das 17h.

A edição de 2022 contará com doze cervejarias renomadas, nove bancadas gastronômicas, bar com diversos drinks e área kids para a criançada. A entrada é franca e será liberada mediante comprovante de vacinação. O evento também conta com uma lojinha especial com produtos artesanais, como camisas e os famosos eco copos colecionáveis.

“Bom demais conseguir fazer a edição de verão do Degusta. Com a vacinação acontecendo em massa e a maioria das pessoas completando o ciclo vacinal, ficamos mais seguros em voltar”, contou um dos organizadores do evento, Fabrinio Fachinetti.

MÚSICA CAPIXABA

A programação do "Degusta Sunset" inclui ainda o melhor da música feita no Espírito Santo. Está confirmado o show "Noite Manimal", onde o músico Amaro Lima irá relembrar os sucessos da banda que fez história na cena cultural capixaba. Outras bandas conhecidas também passarão pelo local, como a Banda Casaca, Macucos e Mustang 66.

Banda Casaca Crédito: Tiago Uliana/Divulgação

PROGRAMAÇÃO - "DEGUSTA SUNSET"