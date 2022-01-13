Com entrada franca, Vila Velha recebe festival de cerveja artesanal

Para refrescar a estação mais quente do ano, o festival de cervejas artesanais “Degusta Sunset” está de volta após dois anos. Nas próximas duas semanas, sempre de terça a domingo, os capixabas poderão curtir uma loira "estupidamente gelada" e, claro, muita música boa. O evento acontece dos dias 13 a 16 e 20 a 23 de janeiro, no estacionamento do Shopping Vila Velha, a partir das 17h.
A edição de 2022 contará com doze cervejarias renomadas, nove bancadas gastronômicas, bar com diversos drinks e área kids para a criançada. A entrada é franca e será liberada mediante comprovante de vacinação. O evento também conta com uma lojinha especial com produtos artesanais, como camisas e os famosos eco copos colecionáveis.
“Bom demais conseguir fazer a edição de verão do Degusta. Com a vacinação acontecendo em massa e a maioria das pessoas completando o ciclo vacinal, ficamos mais seguros em voltar”, contou um dos organizadores do evento, Fabrinio Fachinetti.
MÚSICA CAPIXABA
A programação do "Degusta Sunset" inclui ainda o melhor da música feita no Espírito Santo. Está confirmado o show "Noite Manimal", onde o músico Amaro Lima irá relembrar os sucessos da banda que fez história na cena cultural capixaba. Outras bandas conhecidas também passarão pelo local, como a Banda Casaca, Macucos e Mustang 66.
PROGRAMAÇÃO - "DEGUSTA SUNSET"
- Local: Estacionamento do Shopping Vila Velha, ao lado da UVV
- Data: 13 a 16 e 20 a 23 de janeiro, sempre de quinta a domingo
- Horário: 17h às 0h
- Entrada franca
- Programação musical - 1ª semana, de 13 a 16/01
- 13/01 às 21h30 - Banda Casaca
- 14/01 às 20h00 - Claudio Bocca
- 14/01 às 22h30 - Duets
- 15/01 às 20h00 - Cadu Caruzzo
- 15/01 às 22h30 - Dona Fran
- 16/01 às 19h00 - The Singles
- 16/01 às 21h30 – Amaro Lima, com "Projeto Noite Manimal"
- Programação Musical - 2ª semana, de 20 a 23/01
- 20/01 às 21h30 - Macucos
- 21/01 às 20h00 - Usados e Seminovos
- 21/01 às 22h30 - Back To The Past
- 22/01 às 20h00 - Sheep & Parafina
- 22/01 às 22h30 - Ubando
- 23/01 às 19h00 - Quintal Selvagem
- 23/01 às 21h30 - Mustang 66