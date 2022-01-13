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Loira geladíssima!

Com entrada franca, Vila Velha recebe festival de cerveja artesanal

O "Degusta Sunset" rola de quinta (13) até 23 de janeiro, sempre de terça a domingo, no estacionamento do Shopping Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 12:55

O festival de cerveja artesanal
O festival de cerveja artesanal "Degusta Sunset" começa nesta quinta-feira (13) Crédito: Divulgação/Degusta Sunset
Para refrescar a estação mais quente do ano, o festival de cervejas artesanais “Degusta Sunset” está de volta após dois anos. Nas próximas duas semanas, sempre de terça a domingo, os capixabas poderão curtir uma loira "estupidamente gelada" e, claro, muita música boa. O evento acontece dos dias 13 a 16 e 20 a 23 de janeiro, no estacionamento do Shopping Vila Velha, a partir das 17h.
A edição de 2022 contará com doze cervejarias renomadas, nove bancadas gastronômicas, bar com diversos drinks e área kids para a criançada. A entrada é franca e será liberada mediante comprovante de vacinação. O evento também conta com uma lojinha especial com produtos artesanais, como camisas e os famosos eco copos colecionáveis.
“Bom demais conseguir fazer a edição de verão do Degusta. Com a vacinação acontecendo em massa e a maioria das pessoas completando o ciclo vacinal, ficamos mais seguros em voltar”, contou um dos organizadores do evento, Fabrinio Fachinetti.

MÚSICA CAPIXABA

A programação do "Degusta Sunset" inclui ainda o melhor da música feita no Espírito Santo. Está confirmado o show "Noite Manimal", onde o músico Amaro Lima irá relembrar os sucessos da banda que fez história na cena cultural capixaba. Outras bandas conhecidas também passarão pelo local, como a Banda Casaca, Macucos e Mustang 66.
Banda Casaca
Banda Casaca Crédito: Tiago Uliana/Divulgação

PROGRAMAÇÃO - "DEGUSTA SUNSET"

  • Local: Estacionamento do Shopping Vila Velha, ao lado da UVV
  • Data: 13 a 16 e 20 a 23 de janeiro, sempre de quinta a domingo  
  • Horário: 17h às 0h
  • Entrada franca

  • Programação musical - 1ª semana, de 13 a 16/01
  • 13/01 às 21h30 - Banda Casaca
  • 14/01 às 20h00 - Claudio Bocca
  • 14/01 às 22h30 - Duets
  • 15/01 às 20h00 - Cadu Caruzzo
  • 15/01 às 22h30 - Dona Fran
  • 16/01 às 19h00 - The Singles
  • 16/01 às 21h30 – Amaro Lima, com "Projeto Noite Manimal"

  • Programação Musical - 2ª semana, de 20 a 23/01
  • 20/01 às 21h30 - Macucos
  • 21/01 às 20h00 - Usados e Seminovos
  • 21/01 às 22h30 - Back To The Past
  • 22/01 às 20h00 - Sheep & Parafina
  • 22/01 às 22h30 - Ubando
  • 23/01 às 19h00 - Quintal Selvagem
  • 23/01 às 21h30 - Mustang 66

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