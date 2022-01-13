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Talento do ES

Capixaba canta "Burguesinha", de Seu Jorge, no "The Voice Portugal"

Matheus Alcântara encerrou sua participação na versão portuguesa do reality show cantando o sucesso brasileiro
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 12:29

O capixaba Matheus Alcântara chegou até as quartas de final no The Voice Portugal
O capixaba Matheus Alcântara chegou até as quartas-de-final no "The Voice Portugal" Crédito: Reprodução/Youtube/The Voice Portugal
O capixaba Matheus Alcântara,29, fez sua última apresentação no "The Voice Portugal", no último domingo (9). Cantando a música “Burguesinha”, de Seu Jorge, o artista de Vila Velha chegou até as quartas-de-final do programa. O cantor, que pertencia ao time do jurado Diogo Piçarra, foi eliminado pela votação popular e não avançou para a semifinal.
Diante da trajetória no "The Voice", Matheus revelou a "HZ" que sua trajetória representou uma superação pessoal e disse ainda que saiu satisfeito com as apresentações performadas no reality. 
"O resultado da minha trajetória se resume em superação. Eu falo isso por cada etapa ser uma superação lá no programa, é um palco diferente de qualquer outro que eu já entrara. Fiquei muito satisfeito com todas as apresentações, inclusive me diverti muito nessa última ("Burguesinha", de Seu Jorge)", contou. 
Apesar de não ter ido para a semifinal, a saída do programa não fez Matheus desanimar no meio musical. Pelo contrário, o sonho está ainda mais vivo e os planos seguem a todo vapor para 2022. Segundo o capixaba, o foco agora é produzir o seu primeiro EP e aproveitar as oportunidades do pós "The Voice".
"Eu vou continuar fazendo música, estou fechando com produtores para produzir meu primeiro EP. Também vou continuar fazendo alguns ‘covers’, mais trabalhos e com outros arranjos, e me envolver mais ainda no mundo digital. Quero aproveitar a repercussão do programa e pegar as oportunidades que me aparecerem".
Nas audições às cegas, Matheus conseguiu que todas as quatro cadeiras virassem ao apresentar a música "Velha Infância", dos Tribalistas. Na ocasião, o cantor ainda fez um pedido inusitado para uma das juradas, Marisa Liz. O capixaba perguntou se poderia cantar com ela a música "Telegrama", de Zeca Baleiro. Marisa, é claro, aceitou o convite e subiu ao lado do rapaz.
Já na etapa das batalhas, Alcântara lutou pela permanência contra Inês Lucas, do mesmo time. Matheus cantou "Devolva-me", de Adriana Calcanhoto, e levou a melhor.
Morando há sete anos na Europa, o músico segue carreira profissional há pouco tempo, e já colhe frutos dessa decisão. Com referências da MPB, como Djavan, Ed Motta, Marisa Monte, Nando Reis e Tribalistas, Matheus aprendeu a tocar alguns instrumentos ainda criança.
Aos 15 anos, o artista se juntou com um amigo e começou a cantar por hobby em terras capixabas, mas acabou parando por um tempo para jogar basquete no Rio de Janeiro. Após o hiato na música, decidiu apostar a sorte no país lusitano com a mãe, Adélia de Alcântara, em 2014. Agora, os planos da família seguem em Portugal, sem previsão de retorno ao Brasil.

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