Capixaba canta "Burguesinha", de Seu Jorge, no "The Voice Portugal"

O capixaba Matheus Alcântara chegou até as quartas-de-final no "The Voice Portugal" Crédito: Reprodução/Youtube/The Voice Portugal

O capixaba Matheus Alcântara,29, fez sua última apresentação no "The Voice Portugal", no último domingo (9). Cantando a música “Burguesinha”, de Seu Jorge, o artista de Vila Velha chegou até as quartas-de-final do programa. O cantor, que pertencia ao time do jurado Diogo Piçarra, foi eliminado pela votação popular e não avançou para a semifinal.

Diante da trajetória no "The Voice", Matheus revelou a "HZ" que sua trajetória representou uma superação pessoal e disse ainda que saiu satisfeito com as apresentações performadas no reality.

"O resultado da minha trajetória se resume em superação. Eu falo isso por cada etapa ser uma superação lá no programa, é um palco diferente de qualquer outro que eu já entrara. Fiquei muito satisfeito com todas as apresentações, inclusive me diverti muito nessa última ("Burguesinha", de Seu Jorge)", contou.

Apesar de não ter ido para a semifinal, a saída do programa não fez Matheus desanimar no meio musical. Pelo contrário, o sonho está ainda mais vivo e os planos seguem a todo vapor para 2022. Segundo o capixaba, o foco agora é produzir o seu primeiro EP e aproveitar as oportunidades do pós "The Voice".

"Eu vou continuar fazendo música, estou fechando com produtores para produzir meu primeiro EP. Também vou continuar fazendo alguns ‘covers’, mais trabalhos e com outros arranjos, e me envolver mais ainda no mundo digital. Quero aproveitar a repercussão do programa e pegar as oportunidades que me aparecerem".

Morando há sete anos na Europa, o músico segue carreira profissional há pouco tempo, e já colhe frutos dessa decisão. Com referências da MPB, como Djavan, Ed Motta, Marisa Monte, Nando Reis e Tribalistas, Matheus aprendeu a tocar alguns instrumentos ainda criança.