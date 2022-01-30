Carnaval de Vitória foi adiado para os dias 7,8 e 9 de abril de 2022 Crédito: Arquivo/AG

Your browser does not support the audio element. Apesar do adiamento dos desfiles, escolas de samba de Vitória mantêm trabalho nos barracões

Apesar de lamentarem a mudança na programação (mesmo aceitando conscientemente a decisão, por conta da crise sanitária que estamos passando), as escolas apontam a possibilidade de aproveitar o intervalo para "caprichar" ainda mais no vindouro desfile.

Com a alteração, as apresentações no Sambão do Povo serão realizadas nos dias 7, 8 e 9 de abril. A proposta de algumas agremiações ouvidas por "HZ" é manter a produção de fantasias e os ensaios programados em suas quadras.

A mudança de data foi anunciada a menos de um mês dos desfiles oficiais. Para as agremiações, o momento já era de término da preparação, praticamente um "esquenta da bateria", conforme relatos de alguns dirigentes.

Para o diretor administrativo da Mocidade Unida da Glória (MUG), Patrick Rocha, a ideia das escolas não é fazer o evento de qualquer maneira, mas com segurança e tempo de planejamento. Ele afirma que fazer o Carnaval em um cenário pandêmico é ainda mais desafiador.

A MUG, por exemplo, não deve interromper sua produção e ensaios. De acordo com Patrick, os prazos estudados serão cumpridos, mesmo com desfile não acontecendo na segunda quinzena de fevereiro.

A escola não para por conta do adiamento, continuamos no ritmo. Devido ao tanto que avançamos, acreditando que a data seria cumprida em fevereiro e chegamos a um nível que já não vale mais voltar. Vamos continuar os ensaios. Estamos com cerca de 80% do desfile pronto. O tempo de adiamento melhora a qualidade do artístico, já que temos agora mais tempo para ensaiar

A MUG é a atual vice-campeã do carnaval de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Saindo do bairro da Glória, em Vila Velha , e chegando a Santa Martha, em Vitória , a situação não é diferente. O presidente da Andaraí, Thiago Bandeira, afirma que a mudança de data não foi uma surpresa, visto que as escolas acompanhavam com a prefeitura o avanço da pandemia.

Thiago avalia que o adiamento não faz tanta diferença na organização do desfile da "Venenosa de Maruípe". Ele relata que o trabalho não parou desde meados de 2020, quando a edição daquele ano foi encerrada com a conquista do Grupo de Acesso. Agora, a Andaraí irá desfilar no Grupo Especial.

Estamos com 95% da escola pronta. A gente deve terminar os últimos detalhes e aguardar a data em abril. Vamos guardar as fantasias e os carros em um galpão livre do sol e da chuva. O que muda agora é a receita. Vamos gastar mais um mês de trabalho. Mas agora podemos caprichar, temos mais tempo para desenvolver o desfile. Os ensaios continuam

Em relação ao investimento, que deve aumentar com a permanência dos trabalhadores de barracão até abril, o presidente cita cotas e patrocínios programados. Ele afirma que caso a programação de pagamentos seja cumprida, a escola poderá desfilar em abril normalmente como ocorreria em fevereiro.

A expectativa, conforme o dirigente, é apresentar um desfile digno de Grupo Especial. Bandeira garante que chega para desfilar com respeito, mas que pretende disputar "de igual pra igual" com outras agremiações.

"Desde que assumimos a gestão, nossa proposta era planejar, reunindo os membros em uma missão: transformar a Andaraí em potência. Trabalhamos para isso acontecer. Sabemos do nosso potencial e do nosso elenco. Quesito a quesito, trabalhamos para aprimorar e corrigir erros. Que a gente brigue de igual para igual com as coirmãs", aposta o presidente.

Desfile da Independentes de Boa Vista: agremiação busa o tricampeonato em 2021 Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo AG

No município vizinho, Cariacica , a Independente de Boa vista segue a mesma tendência de se preparar para o carnaval em abril. Segundo o carnavalesco Robson Goulart, a atual bicampeã de Vitória tem sua produção de barracão encaminhada.

Estávamos trabalhando para fazer tudo acontecer no dia 19 de fevereiro. Teremos mais tempo de preparação, certas coisas podem ser feitas nesse intervalo. Avaliamos que o adiamento foi positivo. Não paramos e não vamos parar, vamos continuar com um ritmo menos acelerado, mas vamos até abril. O barracão continua trabalhando na produção das fantasias. A quadra vai continuar com os ensaios. Não está tudo pronto, mas está bem encaminhado

Robson cita que pode haver um desânimo dos desfilantes, mas acredita que o adiamento poderá garantir mais segurança ao evento e retomar o interesse pela compra de fantasias.

"A Boa Vista iria apresentar um belo desfile em fevereiro e agora irá apresentar um belo desfile em abril", afirma.

ADIAMENTO APÓS REUNIÕES E RECOMENDAÇÃO

A Prefeitura de Vitória decidiu adiar a realização do desfile das escolas de samba que aconteceria no Sambão do Povo entre os dias 17 e 19 de fevereiro. O adiamento aconteceu um dia após a Liesge cancelar os ensaios técnicos que seriam realizados no Sambão do Povo em preparação para o evento de fevereiro.

INGRESSOS GARANTIDOS AOS CONSUMIDORES

Segundo a empresa responsável pela comercialização dos bilhetes, a LP Produções e Eventos, ninguém sairá prejudicado. "Tanto as pessoas que forem ao Sambão do Povo nos novos dias do desfile das escolas de samba quanto aquelas que não puderem participar na nova data", afirmou Pablo Pacheco, um dos proprietários da empresa.