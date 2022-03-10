Lollapalooza divulga horários dos shows e divisão de palcos de 2022; veja programação

O Lollapalooza Brasil divulgou nesta quinta (10) os horários dos shows de sua nona edição, confirmada para 25, 26 e 27 de março, no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo).
Foo Fighters, Strokes, Miley Cyrus, Doja Cat, A$AP Rocky e Martin Garrix formam o time de headliners. Entre os nomes nacionais estão como destaque Emicida, Alok, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Djonga, MC Tha e Rashid (abaixo, veja programação completa).
O festival já informou também que vai exigir o comprovante de vacinação (físico ou virtual) contra a Covid com, no mínimo, duas doses da vacina contra a Covid-19. Além disso o uso de máscara será recomendado nas áreas externas, e obrigatório nos espaços fechados.
Segundo a organização, são esperadas 100 mil pessoas por dia de evento. Por causa da Covid, o Lolla foi adiado algumas vezes. Inicialmente o evento estava agendado para 3, 4 e 5 de abril de 2020, foi transferido para 4, 5 e 6 de dezembro e, posteriormente, confirmado nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2021.
Os valores dos ingressos para o festival variam de R$ 495 a R$ 4.100 e a compra pode ser feita no site oficial.
Há diversas opções de tíquetes, que também têm taxas de conveniência pelo site que variam. Por exemplo, o Lolla Day custa R$ 900 (inteira) e o Lolla Pass (3 dias) sai por R$ 2.100. Quem quiser mais requinte ainda pode investir no Lolla Lounge por até R$ 4.100.
LINEUP DO LOLLAPALOOZA 2022
- 25 de março, sexta-feira
- Palco Budweiser
- Detonautas - 13h05 - 13h50
- Turnstile - 14h45 - 15h30
- LP - 16h40 - 17h40
- Machine Gun Kelly - 18h50 - 20h05
- The Strokes - 21h15 - 22h45
- Palco Onix
- 89 FM - 12h30 - 13h
- jxdn - 13h55 - 14h40
- The Wombats - 15h35 - 16h35
- Marina - 17h45 - 18h45
- Doja Cat - 20h10 - 21h10
- Palco Adidas
- Edgar - 13h05 - 13h50
- Matuê - 14h45 - 15h30
- Pabllo Vittar - 16h40 - 17h40
- Caribou - 18h50 - 19h50
- Jack Harlow - 21h15 - 22h15
- Palco Perry’s by Doritos
- Beowülf - 12h30 -13h15
- Barja - 13h30 - 14h15
- Meca - 14h30 - 15h25
- VINNE - 15h40 - 16h35
- Jetlag - 16h50 - 17h45
- 070 Shake - 18h - 18h45
- Ashnikko - 19h - 20h
- Chris Lake - 20h15 - 21h15
- Alan Walker - 21h30 - 22h30
- 26 de março, sábado
- Palco Budweiser
- Terno Rei - 13h05 - 13h50
- Silva - 14h45 - 15h45
- King Gizzard & the Lizard Wizard - 16h55 -17h55
- Emicida - 19h05 - 20h05
- Miley Cyrus - 21h30 - 23h
- Palco Onix
- Lamparina - 12h15 - 13h
- Clarice Falcão - 13h55 - 14h40
- Jão - 15h50 - 16h50
- A Day To Remember - 18h - 19h
- A$AP Rocky - 20h10 - 21h25
- Palco Adidas
- MC Tha - 13h05 - 13h50
- Jup do Bairro - 14h45 - 15h45
- Remi Wolf - 16h55 - 17h55
- Alessia Cara - 19h05 - 20h05
- Alexisonfire - 21h45 - 22h45
- Palco Perry’s by Doritos
- Fatnotronic - 12h - 12h45
- Ashibah - 13h - 13h45
- Victor Lou - 14h - 15h
- Chemical Surf - 15h15 - 16h15
- DJ Marky - 16h30 - 17h30
- Boombox Cartel - 17h45 - 18h45
- WC No Beat and Kevin o Chris + Haikaiss + PK + Felp 22 + MC TH + Hyperanhas - 19h - 20h
- Deorro - 20h15 - 21h15
- Alok - 21h30 - 22h50
- 27 de março, domingo
- Palco Budweiser
- Lagum - 12h - 12h50
- Rashid - 13h45 - 14h45
- IDLES - 15h55 - 16h55
- Jane's Addiction - 18h05 - 19h05
- Foo Fighters - 20h30 - 22h30
- Palco Onix
- Aliados - 12h55 - 13h40
- Fresno - 14h50 - 15h50
- Black Pumas - 17h - 18h
- Martin Garrix - 19h10 - 20h25
- Palco Adidas
- menores atos - 12h - 12h50
- Planta & Raiz - 13h45 - 14h45
- Marina Sena - 15h55 - 16h55
- Djonga - 18h05 - 19h05
- Kehlani - 20h30 - 21h30
- Palco Perry’s by Doritos
- FractaLL x Rocksted - 12h - 12h50
- MALIFOO - 13h - 13h45
- Evokings - 14h - 14h45
- Fancy Inc - 15h - 15h45
- Cat Dealers - 16h - 17h
- Goldfish - 17h15 - 18h15
- Kaytranada - 18h30 - 19h30
- Gloria Groove - 20h - 21h
- Alesso - 21h15 - 22h15
LOLLAPALOOZA BRASIL 2022
- Quando: 25, 26 e 27 de março
- Onde: Autódromo de Interlagos
- Quanto: Lolla Day (1 dia) – para um dia – R$ 900 e R$ 495 (entrada social); Lolla Pass (3 dias) – R$ 2.100 e R$ 1.155 (entrada social); Lolla Lounge Pass – R$ 4.100 e R$ 3.155 (entrada social)
- Mais informações: lollapalooza.com.br