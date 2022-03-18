Marcos Mion fala sobre apresentar o Lollapalooza: 'me sentindo de volta à MTV'

O apresentador Marcos Mion Crédito: Globo

Marcos Mion vai estar à frente da transmissão do Lollapalooza 2022, que acontece entre os dias 25 a 27 de março. Nesta quinta-feira, 17, ele compartilhou em seu stories do Instagram que passou por um treinamento sobre o festival. "Começando o dia, chegando aqui na 'Globola' para uma parada muito legal. Primeira vez que vou fazer isso na minha vida: um workshop especial sobre o Lollapalooza", disse.

O apresentador contou que ficou o dia inteiro tendo aulas sobre o evento e as bandas confirmadas. "É tipo um trabalho dos sonhos, não é?", brincou. Além disso, ele também compartilhou que essa experiência está trazendo lembranças dos velhos tempos. "Bem da verdade mesmo é que eu estou me sentido de volta à MTV."