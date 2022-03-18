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Marcos Mion fala sobre apresentar o Lollapalooza: 'me sentindo de volta à MTV'

Apresentador vai comandar transmissão do festival de músicas alternativas nos canais Globo e Multishow
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Março de 2022 às 14:46

O apresentador Marcos Mion
O apresentador Marcos Mion Crédito: Globo
Marcos Mion vai estar à frente da transmissão do Lollapalooza 2022, que acontece entre os dias 25 a 27 de março. Nesta quinta-feira, 17, ele compartilhou em seu stories do Instagram que passou por um treinamento sobre o festival. "Começando o dia, chegando aqui na 'Globola' para uma parada muito legal. Primeira vez que vou fazer isso na minha vida: um workshop especial sobre o Lollapalooza", disse.
O apresentador contou que ficou o dia inteiro tendo aulas sobre o evento e as bandas confirmadas. "É tipo um trabalho dos sonhos, não é?", brincou. Além disso, ele também compartilhou que essa experiência está trazendo lembranças dos velhos tempos. "Bem da verdade mesmo é que eu estou me sentido de volta à MTV."
"A gente fala que a época da MTV nunca vai voltar e, de fato, nunca vai voltar, mas isso aqui é o mais próximo que dá para chegar", completou Mion.

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