Dandara Mariana tem casa assaltada e perde computadores, celulares e relógios

Dandara Mariana segue com acompanhamento psicológico após o susto Crédito: Globo/Maurício Fidalgo

A atriz Dandara Mariana, 33, levou um susto na madrugada de quarta para quinta-feira (17) quando três homens encapuzados e armados invadiram a sua casa de dois andares, no Recreio (RJ), e levaram computadores, celulares, tênis, relógios e mais objetos de valor. Ninguém ficou ferido.

O assalto durou cerca de uma hora e os detalhes de como tudo aconteceu foram confirmados à reportagem pela assessoria de imprensa da atriz. Na mesma casa estavam os pais de Dandara, o ator Romeu Evaristo e Beth Nahas, e o irmão dela, Noah, que dormiam.

A atriz foi até o quarto do jovem e o acordou calmamente para que não se assustasse. Depois, o amarraram com uma fita nos pulsos e foram rumo ao quarto dos pais. Dandara, sempre à frente da situação, também os acordou e explicou que estava acontecendo um roubo naquele momento.

O pai dela também acabou sendo amarrado. Nesse meio tempo, Dandara teve de fechar as cortinas para que ninguém de fora percebesse o que acontecia. Na mesma rua há uma guarita de segurança, mas ninguém percebeu movimentações na casa.