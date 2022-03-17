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Levou um susto

Dandara Mariana tem casa assaltada e perde computadores, celulares e relógios

A atriz levou um susto quando três homens encapuzados e armados invadiram a sua casa de dois andares, no Recreio (RJ), e levaram computadores, celulares, tênis, relógios e mais objetos de valor. Ninguém ficou ferido.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Março de 2022 às 19:11

A artista Dandara Mariana na Super Dança dos Famosos 2021
Dandara Mariana segue com acompanhamento psicológico após o susto Crédito: Globo/Maurício Fidalgo
A atriz Dandara Mariana, 33, levou um susto na madrugada de quarta para quinta-feira (17) quando três homens encapuzados e armados invadiram a sua casa de dois andares, no Recreio (RJ), e levaram computadores, celulares, tênis, relógios e mais objetos de valor. Ninguém ficou ferido.
O assalto durou cerca de uma hora e os detalhes de como tudo aconteceu foram confirmados à reportagem pela assessoria de imprensa da atriz. Na mesma casa estavam os pais de Dandara, o ator Romeu Evaristo e Beth Nahas, e o irmão dela, Noah, que dormiam.
A atriz foi até o quarto do jovem e o acordou calmamente para que não se assustasse. Depois, o amarraram com uma fita nos pulsos e foram rumo ao quarto dos pais. Dandara, sempre à frente da situação, também os acordou e explicou que estava acontecendo um roubo naquele momento.
O pai dela também acabou sendo amarrado. Nesse meio tempo, Dandara teve de fechar as cortinas para que ninguém de fora percebesse o que acontecia. Na mesma rua há uma guarita de segurança, mas ninguém percebeu movimentações na casa.
No dia seguinte, a queixa foi prestada na 42ª DP e está sendo investigada. Todos os criminosos fugiram. Segundo a assessoria de Dandara, a atriz não quis desmarcar seus compromissos profissionais e segue com acompanhamento psicológico após o susto.

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