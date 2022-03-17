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Golpe

Sidney Sampaio diz que caiu no golpe 'Boa Noite, Cinderela' em praia do Rio

O ator revelou no programa de web rádio Os Insuportáveis que já caiu no golpe do 'Boa Noite, Cinderela', utilizado por criminosos para drogar a bebida da vítima e roubá-la.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Março de 2022 às 18:21

Sidney Sampaio
Sidney Sampaio não entendeu nada do que aconteceu. Crédito: Reprodução @Sidneysampaio
O ator Sidney Sampaio, 41, revelou no programa de web rádio Os Insuportáveis que já caiu no golpe do 'Boa Noite, Cinderela', utilizado por criminosos para drogar a bebida da vítima e roubá-la.
Segundo ele, o caso aconteceu no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro, mas não revelou a data. "Pedi uma cerveja e só voltei raciocínio às 23h. Pegaram meu carro, andaram comigo, foi horrível", contou.
Segundo relato, ele não entendeu nada do que aconteceu. "Eu tive esse 'branco', você apaga. Minha mãe achando que eu estava completamente alcoolizado, mas eu disse: 'só tomei uma cerveja'", disse.
Apesar de não ter tido nada furtado, seus cartões acabaram bloqueados depois que os criminosos tentarem efetuar compras em seu nome. "Depois de 24 horas foi caindo a ficha, meus cartões todos bloqueados, tive prejuízo, pois fiz boletim de ocorrência de roubo e isso desvaloriza o carro", emendou.
No fim, ele ainda fez o alerta: "Estava sozinho, é preciso ter atenção. Rio de Janeiro, às vezes, não dá para baixar a guarda", finalizou o ator que disse que só lembrava de aparecer algumas pessoas ao seu redor e "imagens confusas na cabeça".

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