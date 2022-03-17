Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Anitta confirma lançamento do álbum 'Girl From Rio' na 1ª quinzena de abril

Em uma carreira internacional, a cantora também disse que novo trabalho terá faixas em inglês, português e espanhol
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Março de 2022 às 14:13

Anitta no clipe de Girl From Rio
Anitta no clipe de Girl From Rio Crédito: Reprodução/YouTube
Depois de confirmar o lançamento do álbum Girl From Rio em abril, Anitta deu uma data limite para a estreia. Em entrevista à revista Billboard Latin, ela falou que o disco sairá antes do festival Coachella. Como o evento acontece nos finais de semana entre os dias 15 a 24 de abril e a primeira apresentação da cantora é no dia 16, o álbum precisa ser lançado na primeira quinzena do mês.
Ainda não há muitas informações sobre o novo trabalho da artista, mas hits recentes como Envolver, que viralizou nos países latinos, Boys Don't Cry e a própria música Girl From Rio, que dá título ao disco, devem estar presentes. Anitta também confirmou que o álbum terá faixas em inglês, português e espanhol, além de parcerias com outros artistas, mas não revelou nenhum nome.

Veja Também

Anitta relembra que apelidou Scooby de 'tudo certo' durante namoro

"É incrível ver de perto", fala Anitta sobre experiência na Paris Fashion Week

Karol Conká anuncia lançamento de música chamada 'Paredawn'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Máquina de lavar pega fogo e moradora passa mal em prédio de Vila Velha
Imagem de destaque
As reações de bolsonaristas e governistas à prisão de Ramagem pelo ICE nos EUA
Guarda de Vitória apreendeu R$ 15 mil em notas falsas com dupla em Vitória
Dupla é flagrada em Vitória com R$ 15 mil em notas falsas dentro de carro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados