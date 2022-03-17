Anitta confirma lançamento do álbum 'Girl From Rio' na 1ª quinzena de abril

Depois de confirmar o lançamento do álbum Girl From Rio em abril, Anitta deu uma data limite para a estreia. Em entrevista à revista Billboard Latin, ela falou que o disco sairá antes do festival Coachella. Como o evento acontece nos finais de semana entre os dias 15 a 24 de abril e a primeira apresentação da cantora é no dia 16, o álbum precisa ser lançado na primeira quinzena do mês.