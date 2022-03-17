Karol Conká anuncia lançamento de música chamada 'Paredawn'

A cantora Karol Conká Crédito: Reprodução Instagram @karolconka

Karol Conká anunciou o lançamento de uma nova música. Com o nome de Paredawn, a canção é uma brincadeira com um dos seus bordões que viralizaram durante sua passagem no BBB. A cantora não divulgou o horário e data que a música estará disponível, mas garantiu será em breve. Em suas redes sociais, a cantora disse que a produção foi feita junto com Rafael Dias (RDD) e não estava prevista para ser lançada.

"E foi num clima despretensioso que acabamos criando uma música sem ideia de lançá-la, pois me serviu de exercício terapêutico já que faço uma autoanálise do que vivi de maneira bem humorada. Afinal, um dos melhores jeito de lidar com as adversidades da vida é rindo de si mesmo."

Segundo ela, a faixa não é um single. "Decidi disponibilizar ela pois acho justo e leal dividir com vocês que estão acompanhando a minha história depois do tombo", escreveu.

Rejeição recorde