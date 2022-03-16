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Eslovênia tem medo de 'ranço' do público: 'Melhor ir para o Paredão logo'

Quanto mais passa o tempo e eu não vou para o Paredão, mais tenho medo do povo estar com ranço de mim", disse a modelo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Março de 2022 às 14:23

Eslovênia tem medo de 'ranço' do público
Eslovênia tem medo de 'ranço' do público Crédito: Globo/Reprodução
Após a eliminação de Vyni nesta terça-feira (15), Eslovênia refletiu com Lucas no Quarto do Líder sobre o grupo ao qual ela se integrou desde o início do reality. "Tu acha que a gente está saindo porque o povo está com ranço do Lollipop?", perguntou ao seu affair.
"Não. Mas existem algumas hipóteses... A gente tem que pegar as individualidades, entendeu? A Brunna se fechou no quarto, o Vini acabou também se fechando e mais ainda na relação com o Eli. A Jade eu acho que... Tem essa história que não sei como foi contada", respondeu o capixaba.
"E eu?", questiona a pernambucana. "Você não saiu", diz Lucas. "Eu acho você bem forte. Você vai ver quando voltar do Paredão. Se você for... Paredão tá aí, Paredão quer te pegar".
"Eu tenho até medo", responde Eslovênia. "Quanto mais passa o tempo e eu não vou para o Paredão, mais tenho medo do povo estar com ranço de mim". 
Na manhã desta quarta (16), ela voltou ao assunto, desta vez com Eliezer agregado à conversa. independente de vir liderança, se o povo quer que a gente saia, podemos ficar aqui três meses que o ranço só aumenta", disse. "Eu fico em dúvida se é melhor ir para o Paredão logo, sair logo e o ranço não aumentar deles, a raiva, sei lá. Tristeza, decepção. Do que tentar me salvar".
"Será que não é melhor ir logo? De que adianta eu ficar se eles não me querem mais?", questionou aos amigos, que concordavam com a situação do grupo.

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