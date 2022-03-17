Tá com tudo!

Ana Maria Braga rebola no chão ao som de Anitta e web brinca com apresentadora

Apresentadora fez desafio com Gil do Vigor e Juliana Massaoka durante programa ao vivo
Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Março de 2022 às 16:46

Crédito: Reprodução/Globo
A apresentadora Ana Maria Braga, 72, divertiu os telespectadores na manhã desta quinta-feira (17) ao dançar a música "Envolver", de Anitta, ao vivo, durante o Mais Você (Globo). Nas redes sociais, os fãs brincaram e a parabenizaram pela energia.
"Namaria é diferenciada. Essa faz valer a audiência", afirmou uma internauta. "Que energia dessa mulher. Eu com 25 anos não consigo agachar pra pegar algo quando cai", disse outro. "Ana Maria dançando até o chão, amo essa mulher", comentou mais um.
A brincadeira aconteceu após a apresentadora Juliana Massaoka dar um desafio a Vyni, que deixou o BBB 22 nesta semana. Ele teve que dançar "Envolver", de Anitta. Pouco depois, já no ao vivo, Ana Maria, Gil do Vigor e a própria Juliana repetiram o desafio.



