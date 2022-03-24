Sextou no ES com Alemão do Forró e Gilsons ; veja agenda de 25/03

Shows
Alemão do Forró
A partir das 21h, no Atalanta Castelo. R. Parajú, 1-67, Esplanada, Castelo. Ingressos: R$ 40 (1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Gustavo O Bravo
Com participação de MD Chefe e Dom Laike. A partir das 22h, Conceição Hall. Av. José Tesch, 1048-1124, Colina, Linhares. Ingressos: R$ 40 (1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Gilsons
A partir das 18h, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 100 (meia/ promocional), à venda no site lebillet.com.br
Sensations
A partir das 22h, no Santo Cupido. R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Marcynho Sensação
A partir das 21h, no Butequim do Gordinho. R. Nair Durão Guimarães, 2-208, Três Barras, Linhares. Ingressos: R$ 80 (individual/ lote 2), à venda no site lebillet.com.br.
Sexta On
Com Zonta e Thalles & Marcos. A partir das 22h, no Deck's Beer. Rodovia Joao Izoton Filho, Km 01, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 30 (bilheteria) e R$ 15 (lista vip). Reserva de lounge (27) 99780-4019.
Sexta Premium
Com Carol & Priscila e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Informações: 99235.7121/ 3065.7673/ 3065.4941.
Encerramento do Especial Mês das Mulheres
Tributo a Nightwish com Epicwish, além de participação especial da Camisa Rock Band. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca para mulheres com nome na lista, disponível no número (27) 98116-3325.
Uma Sexta Linda
Com Sué, Pedro & Lucas e Dj Brunin Nunes. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Av. Braúna, 1168, 2º piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 20 (até às 23h) e R$ 40 (após às 23h). Informações: (27) 99780-4882
Gabriel Felipe
A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Namoro Mas Não Caso
Com Allan Venturini, Dj Gizelle Dário, Victor Cunha e Dj Britis. A partir das 22h, no Let's Linhares. Três Barras, Linhares, 29907-045. Venda exclusia com promoters.
Maionese Caseira
Com Bad Feels Club, Auri e Dj Tuzzão nos intervalos. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (lote promocional), à venda no site sympla.com.br. Além de ingressos à venda na portaria por R$ 25 (a noite toda).
Chama
Com Jv de VV, Dodo, Edin, Perotz, Lukao e Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Versão Brasileira
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Baphonica
Especial Long Set com Madson. A partir das 22h, na Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30, á venda no site sympla.com.br.
Banda Metrópole
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Ubando
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Samba de Quintal
A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
ALOKA - Especial Anitta
Com Dj Pepeu Canal, Dj Tallyson, Dj Bruno Donat e Dj Cat Cat. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (até às 23h) e R$ 25 (após às 23h). Informações: (27) 99872-6060.
Sexta do Piseiro
Com Donato Fontana. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
MPBLUES
A partir das 20h, na Cervejaria Incrível. R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra. Couvert: R$ 10.
Allan Eller
A partir das 19h, na Cervejaria Alquimistas. R. Domingos Póvoa Lemos, 30, Jardim Camburi, Vitória.
Hellroute
A partir das 18h30, na Vikings Cervejaria. R. João da Cruz, 322, Praia do Canto, Vitória.
Deu Match no Beb's
A partir das 20h, no Beb's. R. Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória.
Japãozin
A partir das 23h, na Wood's. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória. Nomes na lista disponível no número (27) 99924-1617.
Queles Piques
Com Felype Frazão e balada do Maycon. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 21h.
Concerto
A Luz da Cultura - As Quatro Estações de Vivaldi
Com a Orquestra Camerata Sesi. A partir das 19h, no Centro Cultural Sesi. R. Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Os ingressos podem ser adquiridos por meio da doação de fraldas descartáveis infantis (qualquer tamanho). A troca poderá ser feita na Sala Cultura no próprio Centro Cultural, das 10h às 16h. Informações: 3334-7323.
Especial
12 Anos de Origens - Luau do Casanova
Evento especial em comemoração aos 12 anos da marca capixaba Origens. Com o vocalista da banda Casaca Renato Casanova e sua filha Ananda. A partir das 18h, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (na hora) ou R$ 15 (com nome na lista). Para participar da lista é só entrar em contato com o perfil @barlaventovix no Instagram.
Banda Ralftone
A partir das 17h, na Cervejaria Bigos. R. Nordeste, 73, Glória, Vila Velha. O evento tem chope verde de 300ml como cortesia para pessoas vestidas com blusa ou cartola verde. Ingressos: R$ 10 (no dia) e R$ 8 caso comprados pelo número (27) 99612-7942.
CINESESC GLÓRIA
Com o filme "A Gravata". A partir das 18h20, no Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 5 (comerciário, meia e empresários), R$ 6 (dependentes e conveniado) e R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Festival St. Patrick
Com Red Snow e Matanza Ritual. A pártir das 18h, no Food Park - Best In Town. Avenida Aminthas Osorio de Mattos, Niterói, Iúna. Em frente ao Parque de Exposições. Ingressos: R$ 70 na portaria ou pacote com os dois dias de evento por R$ 60, à venda no site sympla.com.br.
Exposições
Retratos da Terra
Mostra reúne fotografias de 15 jovens de Itaúnas, sobre a produção de alimentos no território. Na Sede do Parque Estadual de Itaúnas -. Rod. Prof. Bento Daher, 713, Conceição da Barra. Visitação: das 8h às 16h. Até 15 de abril. Entrada Franca.
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 6 de abril.
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha.
Mãos que Tocam o Barro
A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.
Impressionismo pelas ruas da Vila
Mostra de pintura acrílica e lápis sobre papel algodão, do artista plástico Rodolpho Valdetaro, traz uma reflexão de como Homero Massena retrataria a Vila Velha contemporânea. No Museu Atelier Homero Massena - Rua Antonio Ferreira de Queiroz, 281, Prainha, Vila Velha. Visitação: de terça a sábado, das 10h às 16h, com entrada gratuita. Até o dia 26 de abril.