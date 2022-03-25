Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Anitta diz que topo do ranking mundial foi fruto de muito esforço e não de sorte
Emocionada

Anitta diz que topo do ranking mundial foi fruto de muito esforço e não de sorte

A cantora gravou um vídeo para as redes sociais do Spotify repercutindo a conquista do primeiro lugar no ranking mundial diário da plataforma com a música "Envolver"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Março de 2022 às 20:27

A cantora Anitta
Anitta  disse que trabalhou muito para chegar a essa posição. Crédito: Sony/Divulgação
Anitta, 28, gravou um vídeo para as redes sociais do Spotify repercutindo a conquista do primeiro lugar no ranking mundial diário da plataforma com a música "Envolver". Ainda emocionada, a carioca disse que trabalhou muito para chegar a essa posição.
"Acho que eu preciso esperar um pouco mais para ter palavras para explicar a minha sensação neste momento de ser a primeira brasileira na história a ter uma música número 1 no mundo, a mais tocada no mundo", comentou.
Segundo a cantora, metade dos plays da música vieram do Brasil e metade de outros países. "Eu nunca vi o Brasil tão unido para uma coisa assim, parecia, sei lá, Copa do Mundo!", afirmou. "Muito obrigada, eu não sei se a gente vai continuar nesse número um, mas só de ter batido lá já é algo que a gente nunca viu no nosso país."
Ela também lembrou que se dedica a estabelecer uma carreira internacional há muito tempo. "Isso foi muito difícil, gente, é resultado de muito trabalho, não pensem que foi uma sorte", avaliou. "A viralização dessa música começou fora do Brasil, então assim, é algo que é fruto de muito trabalho, de anos e anos de persistência, de bater na trave e acreditar que vai vir o gol, que vai acontecer."
Anitta também agradeceu a quem esteve do seu lado. "Só quero agradecer a quem não me abandonou nesse tempo todo que eu falei que ia dar certo, ia dar certo, ia dar certo, e agradecer o apoio de todos os brasileiros", disse. "Estou muito feliz!"
Ela também disse esperar que outros brasileiros possam chegar à mesma posição que ela. "Agora eu abri uma porta e eu espero que muito mais gente passe por essa porta que eu abri", afirmou. "Vou manter ela aberta pelo maior tempo que eu puder, e eu espero que venham mais muitos brasileiros passando por essa porta que foi aberta com muita dificuldade."

Veja Também

Antes de alcançar Top 1 no Spotify Global, Anitta ganha festa de aniversário

"BBB 22": Jessi, Lina e Natália choram por dor na Prova do Líder

Capixaba avança direto para semifinal em reality de Portugal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco
Imagem de destaque
Motociclista é baleado durante entrega em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados