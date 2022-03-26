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Reality show

"BBB 22": Arthur Aguiar se desentende com aliados após liderança de Lina

Ator não gostou da desistência de Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby em prova vencida pela atriz e cantora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Março de 2022 às 10:35

Arthur Aguiar ganhou a Prova do Líder ao lado de Lucas
Arthur Aguiar: tensão com a liderança de Linn da Quebrada Crédito: Globo/Reprodução
Arthur Aguiar não esperou nem Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby descansarem para cobrar os colegas a respeito da Prova de Resistência vencida por Linn da Quebrada, a Lina, nesta sexta-feira (25). O ator se desentendeu com os aliados, que abandonaram juntos a disputa.
Segundo ele, os colegas não pensaram que ele poderá ser indicado ao paredão pela nova líder. "Vocês decidiram me colocar no paredão", reclamou. "O jogo é individual, eu que crio as expectativas."
Os amigos argumentaram que fizeram o que o coração mandou na hora e que sentiram que Lina havia sido muito guerreira e merecia a liderança, por isso desistiram juntos da prova. Eles disseram que não houve uma combinação, apenas se olharam e perceberam que estavam com o mesmo pensamento.

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"Eu não faria", afirmou o ator. As reclamações dele contrastaram com a alegria de praticamente todo o restante da casa. Jessilane e Natália, as mais próximas a Lina, ficaram exultantes.
Com a vitória, Lina se torna a primeira travesti a ser líder do "Big Brother Brasil" em 22 edições. Até aqui, apenas outra participante transexual havia participado, Ariadna Arantes, eliminada na primeira semana do "BBB 11".

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