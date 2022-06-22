Irandhir Santos é afastado das gravações de "Pantanal" após cair de cavalo

O ator Irandhir Santos, 43, foi afastado das gravações da novela "Pantanal" (Globo) após sofrer uma queda de cavalo e ter que passar por uma cirurgia no ombro.

Segundo a assessoria do ator que interpreta Zé Lucas, ele já está na fase final da fisioterapia e deve voltar a gravar na próxima semana.

Em conversa com a reportagem, um integrante da equipe de produção da novela afirmou ter percebido que os cavalos estavam arredios. "Vou te falar que umas duas vezes já reparei que o cavalo que estava com ele não estava muito a fim. Não sei se o problema é com o Irandhir ou o cavalo é arredio mesmo."

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do UOL, o ator foi internado em um hospital no Recife, em Pernambuco, após pedir transferência.

Irandhir Santos interpreta Zé Lucas de Nada em "Pantanal" Crédito: João Miguel Júnior/Globo

O tombo aconteceu na etapa final das gravações da novela no Pantanal. De início, ele foi internado em um hospital em Campo Grande (MS).

Recentemente, os atores Dira Paes, Jesuíta Barbosa, Marcos Palmeira e Gabriel Sater contraíram o vírus da Covid-19 e geraram readequações nas gravações da novela.

COMUNICADO

Procurada pela reportagem, a Globo enviou o seguinte comunicado: "Os Estúdios Globo estão acompanhando o desdobramento e os impactos da Covid-19".