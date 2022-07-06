Capixaba representa o Brasil no Mrs. Glam World em agosto, na Índia

Capixaba Nabila Furtado vai representar o Brasil no Mrs Glam World, na Índia Crédito: Rhay Falcão

Espírito Santo está bombando nos concursos de beleza. Além de Mia Mamede, Miss Universo ES 2022,Nabila Furtado, 32 anos, vai representar o charme das brasileiras no Mrs. Glam World, certame internacional voltado para mulheres casadas, a maioria com mais de 30 anos, que acontece em 27 de agosto, em Kerala, na Índia. está bombando nos concursos de beleza. Além de, Miss Universo ES 2022, entrar para o Top 5 do Miss Universo Brasil , outra capixaba,, 32 anos, vai representar o charme das brasileiras no, certame internacional voltado para mulheres casadas, a maioria com mais de 30 anos, que acontece em 27 de agosto, em Kerala, na

"É a primeira vez que uma brasileira participa e fiquei honrada quando recebi o convite dos organizadores nacionais. Embarco para a Índia em 19 de agosto e disputo o título com cerca de 30 candidatas. É um evento muito tradicional, onde não há competição de roupa de banho, apenas traje típico e vestido de gala", adianta Nabila, que é casada com o ex-prefeito de Cariacica, Juninho.

No papo com HZ, a advogada disse que seu vestido terá um toque de modernidade e será na cor branca e que ela está bastante focada no concurso. "Estou longe das passarelas desde 2016 - quando participou do Miss Queen Beauty Universe, ficando entre as primeiras colocadas. Começo agora a intensificar os treinamentos, focando nos exercícios físicos (especialmente o spinning, que ajuda a queimar calorias) e tendo aulas de inglês, idioma essencial para participar do concurso", detalha Furtado, dizendo que precisa dividir seu dia entre vários afazeres do cotidiano.

"Também sou coordenadora do Miss Universo Espírito Santo e trabalho como advogada. A gente se desdobra para dar tempo de fazer tudo (risos). Mas acho que Mrs. Glam World é basicamente isso: a chance de louvar a mulher moderna, que trabalha, evolui e luta para conquistar seu espaço. O negócio é ter foco, tanto físico quanto psicológico", garante, dizendo que os próximos passos serão treinar passarela e oratória.

EXPERIÊNCIA

Títulos de beleza, Nabila Furtado tem alguns em sua prateleira. Foi Miss Cariacica, em 2009, e, no Miss Espírito Santo, levou o prêmio de Miss Simpatia. Além disso, ganhou o Miss ES Intercontinental e o Miss Brasil Queen, em 2016. No mesmo ano, disputou com destaque o Miss Queen Beauty Universe, na Espanha.

"Mesmo com toda essa bagagem, bate uma insegurança. Às vezes, tenho a sensação de que esqueci o que é concorrer em um concurso de beleza. Na verdade, quero aproveitar o Mrs. Glam World para me divertir mais. Os outros eventos que participei, levei muito a sério. Claro, vou me preparar bem novamente, mas de forma mais leve, descontraída", desenvolve.

Dentre os títulos já conquistados por Nabila, está o de Miss Cariacica Crédito: Camilla Baptistin

Para a beldade, o importante é representar, e bem, a beleza da mulher capixaba. "É um concurso que tem tudo a ver com o cotidiano das nossas mulheres, pois valoriza pessoas dinâmicas, que enfrentam vários desafios no dia a dia. Nós, do Espírito Santo, somos assim: modernas, antenadas e batalhadoras. A real beleza não tem idade", acredita, dizendo que também levará na bagagem informações sobre as belezas naturais, a cultura e o turismo do ES para o mundo.

Experiente no Mundo Miss, Nabila Furtado dá dicas preciosas para meninas que sonham em entrar nesse universo. "É preciso pesquisar qual concurso se encaixa em seu perfil. Há várias franquias e estilos. Um mantra: estudar inglês. Além de ser importante para a vida cotidiana, uma miss não se projeta mais sem o idioma estrangeiro. É essencial ser fluente", ensina.