Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/02/2026

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 01:49

Enquanto alguns nativos sentirão a necessidade de organizar as ideias e transformar a rotina, outros poderão se deparar com tensões em diferentes áreas da vida Crédito: Imagem: alekksart | Shutterstock

Neste domingo, o movimento dos astros poderá afetar os nativos de maneiras bem diferentes, intensificando emoções e trazendo à tona situações que exigirão mais autocontrole, maturidade e estratégia. Enquanto alguns sentirão a necessidade de transformar rotinas, reorganizar ideias e lidar com pressões externas, outros poderão enfrentar tensões em relacionamentos, conflitos familiares, disputas de poder e desafios ligados a recursos financeiros ou acordos com terceiros.

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como superar os obstáculos e aproveitar as oportunidades do dia!

Áries

A capacidade de investigar fatos e expressar ideias com clareza ajudará os arianos a resolverem impasses burocráticos ou acordos complexos Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Neste domingo, você irá se deparar com transformações profundas e possíveis crises envolvendo recursos compartilhados ou inseguranças pessoais. Será preciso ter resiliência diante de pressões externas. Embora surjam tensões que testem o seu controle emocional, a capacidade de investigar fatos e expressar ideias com clareza ajudará a resolver impasses burocráticos ou acordos complexos.

Touro

Os taurinos precisarão exercer a paciência para não reagirem de forma impulsiva a provocações Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Você tenderá a se deparar com tensões e conflitos nos relacionamentos. Inclusive, pressões externas poderão testar o seu autocontrole. Esse cenário exigirá paciência para não reagir de forma impulsiva a provocações. Ademais, a sua capacidade de dialogar com clareza será essencial para negociar soluções e evitar que pequenos desentendimentos se tornem grandes crises.

Gêmeos

Os geminianos sentirão a necessidade de transformar a rotina e organizar as tarefas Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Você sentirá a necessidade de transformar a rotina e organizar as tarefas. Todavia, deverá ter cuidado com o excesso de autoritarismo e reações intensas no ambiente de trabalho . O dia exigirá paciência para lidar com pressões externas e disputas de poder, evitando assim que o estresse prejudique a saúde ou o andamento dos projetos.

Câncer

O ideal será que os cancerianos transformem os obstáculos de forma prática, sem se desgastarem Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Será possível que pressões externas gerem tensões em sua forma de se expressar. Logo, precisará ter cautela com impulsos e possíveis conflitos em atividades de lazer e projetos criativos. Apesar dos desafios, a sua capacidade de dialogar com clareza e organizar as ideias ajudará a resolver os imprevistos. Procure transformar os obstáculos de forma prática, sem se desgastar.

Leão

Diante das tensões familiares, será importante que os leoninos exerçam o autocontrole Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Você poderá se deparar com conflitos internos e tensões no ambiente familiar , o que exigirá maior controle emocional para evitar reações agressivas ou disputas de poder. Embora haja tendência a agir por impulso diante de crises domésticas, sua capacidade de diálogo e raciocínio lógico o(a) ajudará a mediar as situações e a encontrar soluções necessárias com mais equilíbrio.

Virgem

Os virginianos deverão ter cautela com palavras agressivas ou atitudes defensivas Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Você desejará expressar as suas ideias e organizar a rotina. Porém, deverá ter cautela com palavras agressivas ou atitudes defensivas. O domingo pedirá paciência para evitar discussões intensas e disputas de poder que poderão desgastar os relacionamentos e causar tensões desnecessárias.

Libra

Será essencial que os librianos canalizem a energia para a organização, especialmente no setor financeiro Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Você precisará ter mais cuidado com os recursos financeiros, pois a tendência a gastos impulsivos e decisões precipitadas poderá gerar perdas ou prejuízos. Também haverá propensão a conflitos em acordos materiais, sendo necessário maior autocontrole para não agir com agressividade em negociações. Canalize a sua energia para organização.

Escorpião

O ideal será que os escorpianos direcionem a atenção para atividades produtivas e evitem disputas desnecessárias Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Você poderá se sentir mais irritado(a) neste domingo, o que aumentará o risco de acidentes ou conflitos. Sua energia estará elevada, porém de forma mais agressiva. Diante desse cenário, será fundamental exercer o autocontrole para não agir por impulso. Procure direcionar a atenção para atividades produtivas, evitando disputas desnecessárias.

Sagitário

O silêncio ajudará os sagitarianos a organizarem as emoções e planejarem as ações futuras com clareza Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Você viverá um dia de recolhimento e baixa vitalidade. Por conta disso, deverá evitar desgastes desnecessários com o mundo exterior, assim como agir com cautela e paciência . Afinal, a impulsividade poderá levar a conflitos sérios e a obstáculos difíceis de superar. Será importante investir no silêncio para organizar as emoções e planejar as ações futuras com clareza.

Capricórnio

A fim de evitar conflitos com amigos ou projetos coletivos, será necessário que os capricornianos ajam com diplomacia Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Haverá a possibilidade de tensões e conflitos com amigos ou projetos coletivos. A impaciência poderá gerar desgastes desnecessários. Portanto, controle a tendência à agressividade e evite que divergências de opiniões se transformem em disputas de poder. Também será necessário agir com diplomacia e atentar-se ao bem comum, canalizando e usando a sua energia para atividades colaborativas.

Aquário

A cautela e a diplomacia poderão ajudar os aquarianos a superarem os obstáculos do dia Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Você poderá enfrentar resistências e conflitos na carreira em razão da impaciência ou do excesso de autoridade. Diante desse cenário, convém evitar atitudes impulsivas ou agressivas ao defender suas ideias. A cautela e a diplomacia tenderão a fazer diferença, ajudando a canalizar melhor a energia para superar obstáculos. Lembre-se de que a pressa por resultados possivelmente acabará gerando desgastes desnecessários.

Peixes

O domingo exigirá coragem e desapego dos piscianos Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Você tenderá a se deparar com situações intensas envolvendo recursos compartilhados ou acordos com terceiros. Diante disso, será preciso evitar o controle excessivo. O domingo exigirá desapego e coragem para encerrar ciclos que não servem mais ao crescimento pessoal. Ao investir na transparência e na honestidade, poderá transformar crises em soluções seguras.