Marcus Buaiz é apontado como affair de Mia Mamede, mas a Miss Brasil nega

Marcus Buaiz e Mia Mamede estariam vivendo um affair Crédito: Leticia Moreira/Folhapress/Reprodução/ Instagram/@miamamede

Será que a fila andou para Marcus Buaiz. Segundo o colunista Matheus Baldi, do portal Itatiaia, o empresário capixaba e a Miss Brasil, Mia Mamede, são o casal da vez. De acordo com o jornalista, a modelo e o ex de Wanessa Camargo teriam se aproximado através de amigos em comum, já que ambos são do Espírito Santo.

Ainda segundo o colunista, Buaiz e Mamede também tiveram um encontro em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Na ocasião, Mia estava cumprindo sua agenda de compromissos e Marcus estava a passeio. Apesar dos rumores, a assessoria da modelo disse à revista Quem que a informação sobre o affair não procede. "Eles não estão juntos", frisou a equipe da Miss.

A capixaba também contou como seria o homem ideal para conseguir conquistar seu coração. "Em relação ao tipo de homem, gosto dos mais velhos, que pensam em construir uma família. Tem que ser trabalhador e pensar grande, querer crescer na vida. Ah, sim: ter hábitos saudáveis, como não beber, é primordial", ressaltou.

Bom, fato é que já tem internauta na torcida pelo novo casal. “Está certo ele. Ela (Wanessa Camargo) já não fez o mesmo? Vida que segue e sejam felizes”, disse uma seguidora. “Que bom. Merece um recomeço lindo” disse outra fã.