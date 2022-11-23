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Amor capixaba

Marcus Buaiz é apontado como affair de Mia Mamede, mas a Miss Brasil nega

Segundo o colunista Matheus Baldi, o empresário e a Miss Brasil teriam tido alguns encontros, inclusive em Nova Iorque, nos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 14:26

Marcus Buaiz e Mia Mamede estariam vivendo um affair
Marcus Buaiz e Mia Mamede estariam vivendo um affair Crédito: Leticia Moreira/Folhapress/Reprodução/ Instagram/@miamamede
Será que a fila andou para Marcus Buaiz. Segundo o colunista Matheus Baldi, do portal Itatiaia, o empresário capixaba e a Miss Brasil, Mia Mamede, são o casal da vez. De acordo com o jornalista, a modelo e o ex de Wanessa Camargo teriam se aproximado através de amigos em comum, já que ambos são do Espírito Santo.
Ainda segundo o colunista, Buaiz e Mamede também tiveram um encontro em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Na ocasião, Mia estava cumprindo sua agenda de compromissos e Marcus estava a passeio. Apesar dos rumores, a assessoria da modelo disse à revista Quem que a informação sobre o affair não procede. "Eles não estão juntos", frisou a equipe da Miss.
No mês passado, a Miss Brasil participou do videocast "HZ Entrevista", com o repórter Gustavo Cheluje, de HZ. Durante o bate papo descontraído, Mia afirmou que, por enquanto, não pretende ter relacionamentos mais sérios, mas revelou que teve uma “pequena recaída recentemente”. A modelo de 27 anos não citou nomes.
A capixaba também contou como seria o homem ideal para conseguir conquistar seu coração. "Em relação ao tipo de homem, gosto dos mais velhos, que pensam em construir uma família. Tem que ser trabalhador e pensar grande, querer crescer na vida. Ah, sim: ter hábitos saudáveis, como não beber, é primordial", ressaltou.
Bom, fato é que já tem internauta na torcida pelo novo casal. “Está certo ele. Ela (Wanessa Camargo) já não fez o mesmo? Vida que segue e sejam felizes”, disse uma seguidora. “Que bom. Merece um recomeço lindo” disse outra fã.
Mia Mamede é a primeira representante do Espírito Santo a conseguir levar para casa a coroa do Miss Brasil. A capixaba é uma das favoritas pela disputa do Miss Universo, que acontece em janeiro de 2023, nos Estados Unidos.

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