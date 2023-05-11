Filho de Hebe Camargo decide vender carros da mãe após dez anos da morte dela

Marcello Camargo disse que deseja vender a coleção de Mercedes da mãe Crédito: Reprodução/Instagram @marcellocamargo

Marcello Camargo, 58 anos, filho da apresentadora Hebe Camargo, divulgou em seu canal do Youtube que deseja vender a coleção de Mercedes da mãe. Após 10 anos de falecimento da apresentadora, ele decidiu que era hora de passá-los para frente.

Segundo Marcello, o custo para manter esses carros é muito alto. Todos os veículos são blindados e juntos, valem cerca de R$ 1 milhão.

Ele alega que os carros devem ir para colecionadores, pessoas que gostem e que irão cuidar. "Que gostam de curtir, aquela coisa de ficar cuidando, dar uma enceradinha aqui" explicou.

"O sonho da minha mãe era ter uma Mercedes, e não foi de um dia para o outro que ela conseguiu ter. Demorou um pouco. A primeira que ela comprou tinha bancos vermelhos. Eu adorei, mas ela não gostou e mandou trocar para a cor preta", relembrou.