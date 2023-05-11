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Custo alto

Filho de Hebe Camargo decide vender carros da mãe após dez anos da morte dela

Após 10 anos de falecimento da apresentadora, ele decidiu que era hora de passá-los para frente
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 18:56

Marcello Camargo e a mãe, a apresentadora Hebe Camargo
Marcello Camargo disse que deseja vender a coleção de Mercedes da mãe Crédito: Reprodução/Instagram @marcellocamargo
Marcello Camargo, 58 anos, filho da apresentadora Hebe Camargo, divulgou em seu canal do Youtube que deseja vender a coleção de Mercedes da mãe. Após 10 anos de falecimento da apresentadora, ele decidiu que era hora de passá-los para frente.
Segundo Marcello, o custo para manter esses carros é muito alto. Todos os veículos são blindados e juntos, valem cerca de R$ 1 milhão.
Ele alega que os carros devem ir para colecionadores, pessoas que gostem e que irão cuidar. "Que gostam de curtir, aquela coisa de ficar cuidando, dar uma enceradinha aqui" explicou.
"O sonho da minha mãe era ter uma Mercedes, e não foi de um dia para o outro que ela conseguiu ter. Demorou um pouco. A primeira que ela comprou tinha bancos vermelhos. Eu adorei, mas ela não gostou e mandou trocar para a cor preta", relembrou.
"Carro é algo para quem tem paixão e eu não sou muito ligado. Carro tem que se dedicar cuidar, trocar as peças, queremos que fiquem com quem tenha amor pelos carros", disse durante o vídeo.

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