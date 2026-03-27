Astrologia

Anjo da Guarda de Áries: conheça Samuel e seu papel protetor

Esse ser celestial é vital para momentos em que é preciso tomar decisões ousadas e superar obstáculos

Publicado em 27 de março de 2026 às 18:54

O anjo da guarda dos arianos traz coragem e proteção para esses nativos enfrentarem desafios Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Os anjos são seres celestiais que cercam os humanoscom energias divinas e influências benéficas. Alémdisso, esses guardiões podem oferecer muitaproteção, seja no campo amoroso, profissional oufamiliar. Cada signo tem o seu protetor, devendodirecionar orações e pedidos a ele.

Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, Samuel é o destemido guia de Áries. Ele entra na vida dos nativos trazendo força incansável da coragem, determinação inabalável e uma proteção constante. É considerado o guardião que empurra para além dos limites, incitando os arianos a abraçarem os desafios com a convicção de um verdadeiro guerreiro.

A presença de Samuel é como uma essência para aalma de Áries , impulsionando a coragem necessáriapara enfrentar as adversidades diárias, sendo vitalpara momentos em que é preciso tomar decisõesousadas e superar obstáculos aparentementeinsuperáveis.

A cornalina é uma pedra energizante que traz coragem e pode ser utilizada para conexão com o anjo da guarda Samuel Crédito: Imagem: Pam Walker | Shutterstock

Dicas para a conexão com o anjo

Abaixo, Emylian Kali lista algumas dicas para aumentar a conexão com Samuel, anjo iluminado dos nativos de Áries. Veja!

Incenso: sândalo, um aroma robusto que acorda avitalidade interior;

Cristal: cornalina, uma pedra belíssima eenergizante que traz coragem e força espiritual;

Cor: vermelho, é uma tonalidade essencial quepropaga a essência da paixão e a energia vibrante;

Ritual semanal: às terças-feiras, os arianos devem reservar um momento para se concentrar naconexão e acender uma vela para Samuel. Dessemodo, eles irão fortalecer a própria determinação;

Salmos e orações: ao acordarem, os nativos deÁries devem recitar o Salmo 23, sintonizando-se coma proteção divina e a orientação corajosa de Samuel,bem como pedindo energia espiritual para o dia.