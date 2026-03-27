Anjo da Guarda de Áries: conheça Samuel e seu papel protetor 

Publicado em 27 de março de 2026 às 18:54
Os anjos são seres celestiais que cercam os humanoscom energias divinas e influências benéficas. Alémdisso, esses guardiões podem oferecer muitaproteção, seja no campo amoroso, profissional oufamiliar. Cada signo tem o seu protetor, devendodirecionar orações e pedidos a ele.
Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, Samuel é o destemido guia de Áries. Ele entra na vida dos nativos trazendo força incansável da coragem, determinação inabalável e uma proteção constante. É considerado o guardião que empurra para além dos limites, incitando os arianos a abraçarem os desafios com a convicção de um verdadeiro guerreiro.
A presença de Samuel é como uma essência para aalma de Áries , impulsionando a coragem necessáriapara enfrentar as adversidades diárias, sendo vitalpara momentos em que é preciso tomar decisõesousadas e superar obstáculos aparentementeinsuperáveis.
Abaixo, Emylian Kali lista algumas dicas para aumentar a conexão com Samuel, anjo iluminado dos nativos de Áries. Veja!
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