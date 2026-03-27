Gastronomia

Jantar saudável: 3 receitas leves e práticas para o dia a dia

Veja como é possível preparar uma refeição deliciosa e nutritiva para finalizar o seu dia

Publicado em 27 de março de 2026 às 19:54

Frango refogado com abobrinha Crédito: Imagem: Timolina | Shutterstock

Entre a correria do dia e o cansaço da noite, decidir o que comer não precisa virar um desafio. Um jantar saudável pode ser simples, rápido e ainda assim cheio de sabor, usando ingredientes acessíveis e combinações inteligentes. Abaixo, confira 3 receitas leves e práticas, perfeitas para quem quer comer bem sem complicar a rotina!

1. Frango refogado com abobrinha

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em tiras

1 abobrinha cortada em meia-lua

1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado

2 dentes de alho descascados e picados

1/2 cebola descascada e fatiada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída, gergelim branco e cebolinha fatiada a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o frango e refogue até dourar, mexendo ocasionalmente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem levemente macios. Junte o pimentão vermelho e a abobrinha e mexa para incorporar. Desligue o fogo e salpique com gergelim branco e cebolinha. Sirva em seguida.

2. Salada morna de batata-doce com atum

Ingredientes

1 colher de sopa de suco de limão

1 xícara de chá de iogurte natural

1 batata-doce descascada e cortada em cubos

1/2 cenoura descascada e ralada

2 colheres de sopa de atum sólido ao natural

1/2 colher de sopa de cebola descascada e ralada

1 colher de chá de salsinha picada

Sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata-doce, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo e escorra a água. Disponha a batata-doce em um recipiente e adicione o suco de limão e o iogurte natural. Acrescente a cenoura, o atum e a cebola e misture. Tempere com sal e salsinha. Sirva em seguida.

Panqueca de grão-de-bico com carne moída Crédito: Imagem: FotosDo | Shutterstock

3. Panqueca de grão-de-bico com carne moída

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1/2 xícara de chá de água

1 dente de alho descascado e picado

Sal a gosto

Recheio

300g de carne moída magra

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1/2 cenoura descascada e cortada em cubos

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Massa

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até formar uma massa lisa e levemente espessa. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje uma concha de massa, espalhando para formar um disco. Cozinhe até dourar levemente dos dois lados. Repita o processo até acabar a massa e reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Acrescente a cenoura e refogue por 3 minutos. Adicione a carne moída e cozinhe até secar bem e ficar soltinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e recheie os discos de panqueca. Enrole e sirva decorado com cebolinha.