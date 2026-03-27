Jantar saudável: 3 receitas leves e práticas para o dia a dia

Publicado em 27 de março de 2026 às 19:54
Entre a correria do dia e o cansaço da noite, decidir o que comer não precisa virar um desafio. Um jantar saudável pode ser simples, rápido e ainda assim cheio de sabor, usando ingredientes acessíveis e combinações inteligentes. Abaixo, confira 3 receitas leves e práticas, perfeitas para quem quer comer bem sem complicar a rotina!
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o frango e refogue até dourar, mexendo ocasionalmente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem levemente macios. Junte o pimentão vermelho e a abobrinha e mexa para incorporar. Desligue o fogo e salpique com gergelim branco e cebolinha. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a batata-doce, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo e escorra a água. Disponha a batata-doce em um recipiente e adicione o suco de limão e o iogurte natural. Acrescente a cenoura, o atum e a cebola e misture. Tempere com sal e salsinha. Sirva em seguida.
Massa
Recheio
Massa
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até formar uma massa lisa e levemente espessa. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje uma concha de massa, espalhando para formar um disco. Cozinhe até dourar levemente dos dois lados. Repita o processo até acabar a massa e reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Acrescente a cenoura e refogue por 3 minutos. Adicione a carne moída e cozinhe até secar bem e ficar soltinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e recheie os discos de panqueca. Enrole e sirva decorado com cebolinha.
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