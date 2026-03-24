Jantar saudável para a Quaresma: 3 receitas surpreendentes com peixe

Publicado em 24 de março de 2026 às 19:54
A Quaresma é um período de reflexão e renovação espiritual celebrado por cristãos ao redor do mundo. Entre suas tradições mais marcantes, está a abstinência de carnes vermelhas — um hábito que, além do significado religioso, abre espaço na vida de muitas pessoas para escolhas alimentares diferentes. Nessa época, preparar um jantar saudável vai muito além do sacrifício: é uma oportunidade de descobrir sabores incríveis à base de peixe. Confira receitas!
Peixe
Molho
Peixe
Aqueça uma frigideira em fogo médio, adicione o azeite e sele os pedaços de peixe por cerca de 2 minutos de cada lado, apenas para formar leve dourado. Reserve.
Molho
Em uma panela larga, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola por 3 a 4 minutos até ficar macia. Adicione o alho e mexa por mais 1 minuto. Acrescente o tomate, a água, a páprica, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro. Cozinhe por cerca de 10 minutos em fogo médio até o molho encorpar. Adicione a azeitona e misture. Coloque os pedaços de peixe dentro do molho. Tampe e cozinhe em fogo baixo por 8 a 10 minutos, até o peixe ficar macio. Finalize com salsinha por cima. Sirva em seguida.
Massa
Salmão
Molho
Massa
Em fogo médio, cozinhe o espaguete em uma panela com água fervente e sal até ficar al dente . Reserve 50 ml da água do cozimento antes de escorrer.
Salmão
Em um recipiente, tempere os cubos com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira em fogo médio com o azeite e sele o salmão por cerca de 2 a 3 minutos, mexendo pouco para manter os cubos inteiros e levemente dourados por fora. Retire e reserve.
Molho
Na mesma panela do salmão, adicione o azeite e refogue o alho por cerca de 1 minuto. Acrescente o leite, o creme de ricota e a água do cozimento da massa. Misture até formar um molho liso e cremoso e ajuste o sal e a pimenta-do-reino.
Finalização
Adicione o espaguete ao molho e misture bem para envolver todos os fios. Acrescente o espinafre e mexa até murchar levemente. Incorpore os cubos de salmão com cuidado, sem desmanchar. Sirva em seguida.
Peixe
Crosta
Quinoa
Peixe
Em um recipiente, tempere o peixe com sal, pimenta-do-reino e azeite.
Crosta
Em um recipiente, misture os ingredientes da crosta até formar uma pasta úmida. Cubra os filés com essa mistura e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos.
Quinoa
Em uma panela com água, cozinhe a quinoa em fogo médio até secar e ficar macia. Finalize com limão e azeite. Sirva o peixe com a crosta dourada sobre a quinoa soltinha.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta