De nhoque a rocambole

Almoço saudável sem carne: 5 receitas para a Quaresma

Aproveite o período para experimentar novos sabores e aumentar o consumo de ingredientes naturais

Publicado em 3 de março de 2026 às 13:48

Nhoque de batata-doce ao pesto Crédito: denio109 | Shutterstock

Durante os 40 dias que antecedem a Páscoa, a Quaresma convida os cristãos a um tempo de reflexão e escolhas mais conscientes, inclusive à mesa. Na tradição, é comum reduzir ou suspender o consumo de carne, especialmente às sextas-feiras. Mas isso não significa refeições sem sabor ou pouco nutritivas. Pelo contrário, é uma oportunidade para experimentar novos sabores e aumentar o consumo de ingredientes naturais, como grãos, legumes e verduras.

Abaixo, confira 5 receitas sem carne para a Quaresma, ideais para manter a rotina leve e alinhada ao propósito do período.

1. Nhoque de batata-doce ao pesto

Ingredientes:

Massa

2 xícaras de chá de batata-doce descascada e cozida

3/4 de xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Água fervente para cozinhar

Pesto

1 xícara de chá de folhas de manjericão

2 colheres de sopa de nozes

1 dente de alho descascado e amassado

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Modo de preparo:

Massa

Em um recipiente, coloque a batata-doce e amasse até formar um purê liso. Tempere com azeite de oliva, sal e noz-moscada. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e mexa até formar uma massa macia e que desgrude das mãos. Divida em porções, modele em tiras sobre uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e corte em pequenos pedaços. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o nhoque até subir à superfície. Retire com uma escumadeira e reserve.

Pesto

Em um liquidificador, bata as folhas de manjericão, as nozes, o alho e o azeite de oliva até formar o molho. Adicione o queijo parmesão e o sal e bata novamente para incorporar. Misture os nhoques delicadamente com o pesto e sirva em seguida.

2. Escondidinho de mandioquinha com brócolis

Ingredientes:

500 g de mandioquinha descascada, cozida e amassada

1/2 xícara de chá de leite

1 brócolis picado

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal, noz-moscada em pó e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture a mandioquinha com o azeite de oliva e o leite até formar um purê cremoso. Tempere com sal e noz-moscada. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o brócolis e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e transfira para um refratário. Cubra com o purê de mandioquinha e finalize com queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

3. Arroz integral com lentilha e legumes

Ingredientes:

1 xícara de chá de arroz integral

1/2 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

1 cenoura descascada e cortada em cubos

1 abobrinha descascada e cortada em cubos

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e cúrcuma a gosto

Água fervente para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o arroz integral e refogue até começar a brilhar. Cubra com água fervente, tampe a panela e cozinhe até a água secar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, aqueça o restante do azeite de oliva em fogo médio e refogue a cenoura e a abobrinha até ficarem macias. Acrescente lentilha e mexa para incorporar. Tempere com sal e cúrcuma. Junte a mistura ao arroz integral e misture delicadamente. Sirva em seguida.

Rocambole de espinafre com ricota Crédito: Baboyan Flora | Shutterstock

4. Rocambole de espinafre com ricota

Ingredientes:

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de espinafre refogado, escorrido e picado

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de farinha de trigo peneirada

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

300 g de ricota amassada

2 colheres de sopa de iogurte natural

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo:

Massa

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite, o espinafre, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de trigo e misture. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma assadeira retangular forrada com papel-manteiga e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos.

Recheio

Em um recipiente, misture a ricota amassada com o iogurte, o azeite de oliva e sal até formar um creme. Retire a massa do forno e, ainda morna, vire sobre uma folha de papel-manteiga. Espalhe o recheio pela superfície e enrole com cuidado, formando o rocambole. Leve ao forno por mais 5 minutos e sirva em seguida.

5. Bobó de palmito

Ingredientes:

2 xícaras de chá de palmito cortado em rodelas

2 xícaras de chá de mandioca cozida e amassada

200 ml de leite de coco

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 tomate sem sementes e picado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Adicione o palmito e misture bem. Junte a mandioca e o leite de coco e mexa até formar um creme espesso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até o molho encorpar. Desligue o fogo e finalize com coentro. Sirva em seguida.