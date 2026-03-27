Famosos

Val Marchiori anuncia pré-candidatura a deputada após câncer: 'Não é por vaidade'

Socialite se filia ao Republicanos e promete campanha voltada à saúde pública da mulher

Publicado em 27 de março de 2026 às 18:47

Val Marchiori Crédito: Reprodução/Instagram/@valmarchiori

A socialite Val Marchiori anunciou nesta sexta-feira, 27, a pré-candidatura a deputada federal pelo partido Republicanos. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora revelou que jamais se imaginou entrando na política, mas mudou de opinião após sua batalha contra o câncer.

"Eu nunca imaginei entrar na política Mas a vida me mostrou um propósito maior. Depois de tudo que vivi, depois de ouvir tantas mulheres sofrendo, esperando por exames, por diagnósticos, por tratamento Eu entendi: não dá mais pra ficar em silêncio", escreveu a socialite em uma postagem nas redes sociais.

No começo de fevereiro deste ano, Val celebrou sua última sessão de quimioterapia. Aos 50 anos, a socialite enfrentou um câncer de mama em 2025 e 2026. Segundo ela, a descoberta ocorreu após um exame de rotina. Um nódulo suspeito na mama direita levou à realização de uma biópsia, que confirmou o tumor maligno.

"Estou entrando na política não por vaidade, mas por missão", afirmou. Ainda na publicação, a apresentadora revelou que o foco de sua campanha será a área da saúde pública, buscando promover um acesso mais rápido ao SUS, além de uma melhora no atendimento do serviço.

"Quero usar a minha voz para lutar pela saúde das mulheres do nosso Brasil. Para cobrar dos planos de saúde. Para exigir mais agilidade no SUS. Para que nenhuma mulher espere pela vida enquanto a vida passa. Isso não é sobre mim. É sobre todas nós", concluiu.

No vídeo que acompanha a postagem, Val aparece acompanhada de lideranças do Republicanos, como Marcos Pereira, Roberto Carneiro e Amilton Augusto. Nesta sexta-feira, a socialite se filiou ao partido pelo qual planeja concorrer ao Congresso Nacional.

Este vídeo pode te interessar