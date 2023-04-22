Cobra, morte e gravidez: o que esses sonhos querem dizer? Crédito: Personare

Os sonhos são uma forma de comunicação da nossa mente conosco. Mas sonhar com cobra, morte ou gravidez, o que esses sonhos querem dizer?

Todos os sonhos podem nos fornecer informações sobre nossos sentimentos, desejos, medos e até mesmo insights sobre nossa vida e os desafios que enfrentamos.

Ou seja, os sonhos, por mais estranhos ou assustadores que possam ser, têm capacidade de nos fornecer informações valiosas sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor.

Eles podem nos ajudar a compreender melhor nossos pensamentos e emoções, a lidar com questões internas e até mesmo a encontrar soluções para problemas que enfrentamos.

Como entender um sonho

“Símbolos não têm o propósito de serem encerrados num único sentido possível, pelo contrário, seu propósito é ampliar as perspectivas do sonhador sobre seu próprio funcionamento psíquico”, explica a psicóloga Thaís Khoury.

Por isso, é importante que cada pessoa se concentre em suas próprias emoções, experiências e memórias para interpretar seus sonhos da maneira mais precisa possível.

Cobra, morte e gravidez: o que esses sonhos querem dizer?