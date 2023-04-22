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Mãe do ano

Bruna Biancardi responde a perguntas de seguidores sobre gravidez

Nesta semana, a influenciadora digital e o jogador Neymar anunciaram que estão esperando um bebê
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 09:32

Bruna Biancardi responde a perguntas de seguidores sobre gravidez
Bruna Biancardi responde a perguntas de seguidores sobre gravidez Crédito: Instagram @neymarjr
A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi, que nesta semana anunciou que está à espera do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador Neymar, abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram para responder as dúvidas dos seus seguidores. E, evidentemente, um dos assuntos mais abordados, foi a sua gravidez.
Bruna deu detalhes de como tem sido a sua primeira gestação. "No primeiro mês, tive muita vontade de fruta", disse. Ela também contou quais foram os primeiros sintomas da gravidez: "cólica e sensibilidade nos seios".
Os seguidores da modelo também questionaram o que dizia a intuição dela sobre o sexo do bebê. Bruna confessou que acha que "é baby girl", mas pontuou que "papai acha que é baby boy".
Quando questionada sobre o nome do bebê, a influenciadora garante que nada está definido. "É a parte mais difícil. É um evento. A gente fica sentado depois do jantar conversando, pedindo ideias, falando os nomes que a gente gosta, vendo listas no Google... Ainda não temos nada definido".
Em relação às alterações de humor comuns nessa fase da gestação, Bruna responde: "Notei que estou menos sensível, pensei que fosse ficar mais chorona. Estou sendo muito mimada".
A modelo e influenciadora afirmou que a gestação foi planejada e que filmou sua reação ao descobrir o positivo, a do Neymar, a da família e de alguns amigos. "Foi bem especial", finalizou.

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