Bruna Biancardi responde a perguntas de seguidores sobre gravidez Crédito: Instagram @neymarjr

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi, que nesta semana anunciou que está à espera do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador Neymar, abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram para responder as dúvidas dos seus seguidores. E, evidentemente, um dos assuntos mais abordados, foi a sua gravidez.

Bruna deu detalhes de como tem sido a sua primeira gestação. "No primeiro mês, tive muita vontade de fruta", disse. Ela também contou quais foram os primeiros sintomas da gravidez: "cólica e sensibilidade nos seios".

Os seguidores da modelo também questionaram o que dizia a intuição dela sobre o sexo do bebê. Bruna confessou que acha que "é baby girl", mas pontuou que "papai acha que é baby boy".

Quando questionada sobre o nome do bebê, a influenciadora garante que nada está definido. "É a parte mais difícil. É um evento. A gente fica sentado depois do jantar conversando, pedindo ideias, falando os nomes que a gente gosta, vendo listas no Google... Ainda não temos nada definido".

Em relação às alterações de humor comuns nessa fase da gestação, Bruna responde: "Notei que estou menos sensível, pensei que fosse ficar mais chorona. Estou sendo muito mimada".