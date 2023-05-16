Navio de guerra da Marinha do Brasil abre para visitação em Vitória

Fragata Liberal abre visitação pública no Porto de Vitória Crédito: Edson Lucas

A Fragata Liberal, que compõe o quadro de navios da Marinha do Brasil, estará aberto à visitação neste fim de semana no Espírito Santo. A embarcação chegará no Porto de Vitória, no Centro da cidade, nesta sexta-feira (19), e receberá visitantes no domingo (21), das 14h às 17h.

A entrada é gratuita, porém o acesso será através de senhas, que serão distribuídas até às 16h. É obrigatório estar trajando sapatos fechados por questões de segurança.

Construída nos estaleiros da Vosper Thornycroft, na Inglaterra, a Fragata “Liberal” foi incorporada à Marinha brasileira em novembro de 1978. Dentre suas funções, destacam-se a de conduzir ações da guerra naval, com intuito de controlar as áreas marítimas, impedindo o uso e acesso dos inimigos. Após mais de 40 anos, o navio tem sua sede na cidade de Niterói (RJ) e está sob vistoria do Comando do 1° Esquadrão de Escolta (ComEsqdE-1).

Dentre as inúmeras comissões com navios da Marinha, sua participação na operação “Líbano XIV” é a mais recente e teve grande destaque. Sob o amparo da Organização das Nações Unidas, atuou como o navio capitânia da Força-Tarefa Marítima da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FTM-UNIFIL). Além disso, outras comissões também se destacam, como a na Unitas Lant LX/Amphibious 2019, concluída em agosto.

*Com informações da Marinha do Brasil

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