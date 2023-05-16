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Visitação especial

Navio de guerra da Marinha do Brasil abre para visitação em Vitória

A Fragata Liberal estará atracada no Porto de Vitória durante o fim de semana. Veja o horário das visitas
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 16:09

Fragata Liberal abre visitação no Porto de Vitória
Fragata Liberal abre visitação pública no Porto de Vitória Crédito: Edson Lucas
A Fragata Liberal, que compõe o quadro de navios da Marinha do Brasil, estará aberto à visitação neste fim de semana no Espírito Santo. A embarcação chegará no Porto de Vitória, no Centro da cidade, nesta sexta-feira (19), e receberá visitantes no domingo (21), das 14h às 17h.
A entrada é gratuita, porém o  acesso será através de senhas, que serão distribuídas até às 16h. É obrigatório estar trajando sapatos fechados por questões de segurança.
Construída nos estaleiros da Vosper Thornycroft, na Inglaterra, a Fragata “Liberal” foi incorporada à Marinha brasileira em novembro de 1978. Dentre suas funções, destacam-se a de conduzir ações da guerra naval, com intuito de controlar as áreas marítimas, impedindo o uso e acesso dos inimigos. Após mais de 40 anos, o navio tem sua sede na cidade de Niterói (RJ) e está sob vistoria do Comando do 1° Esquadrão de Escolta (ComEsqdE-1).
Dentre as inúmeras comissões com navios da Marinha, sua participação na operação “Líbano XIV” é a mais recente e teve grande destaque. Sob o amparo da Organização das Nações Unidas, atuou como o navio capitânia da Força-Tarefa Marítima da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FTM-UNIFIL). Além disso, outras comissões também se destacam, como a na Unitas Lant LX/Amphibious 2019, concluída em agosto.
*Com informações da Marinha do Brasil

SERVIÇO

  • VISITAÇÃO FRAGATA “LIBERAL” DA MARINHA DO BRASIL
  • Local: Porto de Vitória (ES)     
  • Entrada: Portão em frente ao Palácio Anchieta
  • Data: Visitação no dia 21 de maio de 2023 (domingo)
  • Horário: 14h às 17h
  • É obrigatório o uso de sapatos fechados por questões de segurança

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