Governo avalia mudanças no crédito rotativo; alta do endividamento da população preocupa

Informação da "Folha S.Paulo" desta semana traz que pressionado pelo impacto negativo da alta do endividamento das famílias na sua popularidade em ano eleitoral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer mudanças para reduzir o custo do rotativo do cartão de crédito. O tema foi discutido em reunião do presidente com a cúpula do Executivo na semana passada, que avaliou as principais fontes de desgaste do governo no cenário eleitoral. Nova reunião aconteceu na terça-feira (24) com integrantes da equipe econômica. A reportagem do jornal traz que o diagnóstico repassado a Lula foi o de que o elevado comprometimento do orçamento doméstico com o pagamento das dívidas tem feito com que as famílias acabem o mês sem dinheiro, situação que aumenta o mal-estar com o governo, neutralizando o quadro de redução do desemprego, geração de renda e controle da inflação. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz um diagnóstico do assunto endividamento. Ouça a conversa completa!