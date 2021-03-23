Cachorros fazem sucesso na web com os looks do dia

São seis chihuahuas e um yorkshire. Crystal, hoje com 10 anos, foi a primeira a chegar. Foi com ela que comecei a trajetória de Dog Model e depois dei sequência com todos que foram chegando. Hoje, tem mais dois, os filhotinhos Nyna e Nicky, filhos do Joy e da July, com 1 mês. Eu os acostumei desde cedo com fotos e vídeos, creio que essa seja a resposta da pergunta que muitos seguidores me fazem sobre como consigo fazer com que fiquem tão comportados na hora dos cliques. Esse é o “segredo”. Além disso, surgiu a ideia de montar um quartinho para eles. Tudo começou quando percebi que precisaria de um local para guardar as roupinhas, acessórios, brinquedos, entre outros itens, que ficavam espalhados pela casa. Então, eu tinha um cômodo vazio e coloquei um armário. Depois de um tempo, comprei um bercinho, mas era só para fazer as fotos temáticas deles com pijaminhas. Porém, no dia, quando coloquei a Crystal pra fazer uma foto, todos queriam entrar no berço. Daí, acabei comprando um para cada e montei no cômodo onde estava o armário com as roupinhas. Desde então esse quartinho virou um sucesso, sempre tem gente me procurando para “entrevistá-los” e filmar o Pet Closet, porque hoje é um verdadeiro Pet Closet. É de lá que saem as peças que coloco nos meus amados Dog Models e monto os cenários.