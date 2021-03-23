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Diário de Chloé

Cachorros fazem sucesso na web com os looks do dia

Conheça o dia a dia de uma turminha de sete cachorros que viraram 'Dog Models' e divertem os seguidores nas redes sociais com fotos e vídeos divertidos

Publicado em 23 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

23 mar 2021 às 02:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

A gata Chloé
A gata Chloé entrevista a dona dos Dog Models, que posseum muitas roupas, acessórios e brinquedos Crédito: Arquivo pessoal
Meu querido diário… Tenho vários aumigos no Instagram do É o bicho (@eobicho_ag). E tem uma turminha que eu gosto muito, os Dog Models. São cinco cachorros, Crystal, Yuri, Bellynha, Joy e July. Agora, além deles, entraram também para a família os filhotes Nyna e Nick. A mãe dessa galerinha é a empresária, que mora em São Paulo, Yara Takara. Eles estão sempre interagindo comigo. Me divirto muito com os posts dessa turminha de dogs (@turmin5), que, acredite, tem até um Pet Closet com muitas roupas, acessórios e brinquedos, além de um berço para cada um. E o melhor: adoram posar para as fotos! Conversei com “eles”. Ops! Quer dizer com a mãe deles, para saber um pouco do dia a dia dessa galera que faz bastante sucesso nas redes sociais. Confira:

Conte um pouquinho sobre a história de cada um dos Dog Models?

São seis chihuahuas e um yorkshire. Crystal, hoje com 10 anos, foi a primeira a chegar. Foi com ela que comecei a trajetória de Dog Model e depois dei sequência com todos que foram chegando. Hoje, tem mais dois, os filhotinhos Nyna e Nicky, filhos do Joy e da July, com 1 mês. Eu os acostumei desde cedo com fotos e vídeos, creio que essa seja a resposta da pergunta que muitos seguidores me fazem sobre como consigo fazer com que fiquem tão comportados na hora dos cliques. Esse é o “segredo”. Além disso, surgiu a ideia de montar um quartinho para eles. Tudo começou quando percebi que precisaria de um local para guardar as roupinhas, acessórios, brinquedos, entre outros itens, que ficavam espalhados pela casa. Então, eu tinha um cômodo vazio e coloquei um armário. Depois de um tempo, comprei um bercinho, mas era só para fazer as fotos temáticas deles com pijaminhas. Porém, no dia, quando coloquei a Crystal pra fazer uma foto, todos queriam entrar no berço. Daí, acabei comprando um para cada e montei no cômodo onde estava o armário com as roupinhas. Desde então esse quartinho virou um sucesso, sempre tem gente me procurando para “entrevistá-los” e filmar o Pet Closet, porque hoje é um verdadeiro Pet Closet. É de lá que saem as peças que coloco nos meus amados Dog Models e monto os cenários.

O que tem dentro desse Pet Closet?

O Pet Closet é repleto de vestidinhos, pijamas, roupões, conjuntinhos, fantasias e roupinhas. Tudo, normalmente, adquirido através de lojas virtuais e também em lojas de roupas infantis. Vale ressaltar que eles só usam os looks para fazer fotos e vídeos, permanecendo vestidos por alguns minutinhos somente. E eles gostam muito de fazer os vídeos e as fotos, é algo natural com o qual foram acostumados desde filhotes, é tudo muito, muito rápido, acho que por isso consigo abastecer bem com vários posts o dia a dia da turminha, sempre com cenários e looks diferentes.

Como eles começaram a fazer sucesso no Instagram?

Quando fiz a conta no Instagram, postava só algumas fotos deles. Mas logo comecei a receber muitas curtidas e comentários, e eles passaram a ficar cada vez mais conhecidos, tanto que recentemente abri uma conta só para eles. Uma das coisas que mais me deixa feliz é o quanto as fotos e vídeos alegram as pessoas. Recebo muitas mensagens de gente falando isso. E o sucesso foi tanto que logo os denominei de Dog Models, quando começaram a ser chamados para participar de programas de TV, concursos, desfiles, dar “entrevistas”...

Look pra cachorro

Fale um pouquinho sobre a personalidade de cada um deles?

Cada um deles tem uma personalidade diferente. Crystal é a mais calma e a mais zen e Yuri é o mais alegre, vive sorrindo nas fotos. Já a Bellynha é brincalhona e vive chamando a turma para a bagunça, Joy é marrentinho e preguiçoso e July é mais dengosa, ama um cafuné. Os filhotinhos Nyna e Nicky são muito espertinhos e já estão aprendendo a posar para fotos.

Como é o dia a dia deles?

Eles gostam muito de ficar no quartinho pra tirar pequenos cochilos, geralmente à tarde. Mas passam a maior parte do tempo, claro, nas caminhas abertas, e dormindo todos coladinhos. Eles são muito unidos e acredito que até por conta disso as fotos e vídeos ficam bem legais e divertidas e acabam fazendo muito sucesso. Eles adoram brincar juntos, correr pelo jardim e tomar um solzinho à beira da piscina, mas nunca vão sozinhos, sempre sob a minha supervisão. Lá rende sempre muitas fotos coloridas e divertidas. Por terem a pelagem curta, os chihuahuas tomam banho em casa mesmo. Eu os coloco em uma banheira de bebê. Já Bellynha (yorkshire) por ter os pelos mais longos toma banho no pet shop uma vez a cada 15 dias. Todos se alimentam de ração e junto coloco filé de frango (desfiado) cozido, sem sal e sem óleo.

Como transformar os pets em Dog Models, qual a dica?

Sou muito criativa, então as fotos e vídeos ficam bem divertidas, E os meus “filhos de quatro patas” capricham nas poses. É uma combinação perfeita, eu diria! O principal é acostumá-los desde cedo com as fotos e vídeos, assim eles não ficarão estressados. E não pode demorar, eu, por exemplo, levo um minuto para fazer uma foto ou um vídeo.

Como é para você a vida com seus filhos de quatro patas?

Eu amo muito a minha turminha, a minha vida é super feliz com esses rabinhos abanando o tempo todo. Uma relação de amor puro e verdadeiro. Cada um com seu jeitinho e personalidade são muito especiais pra mim.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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